Lina Tejeiro reveló incómodo momento con su madre tras la operación para extraer los biopolímeros

Lina Tejeiro. Foto: Instagram @linatejeiro

Desde sus redes sociales y demás plataformas digitales como YouTube, Lina Tejeiro se ha mostrado como una figura pública a la que no le avergüenza hablar de ningún aspecto de su vida, incluidas algunas jocosas anécdotas como la que recientemente compartió para sus seguidores en Instagram.

¿Qué ocurrió? Pues bien, este 15 de marzo la actriz se registró desde sus Historias de Instagram dando respuesta a algunas de las preguntas que sus fanáticos le hicieron llegar después de que ella activara una dinámica al respecto. Fue en medio de esta ronda de interrogantes que la llanera contó la anécdota que tuvo por protagonista a su madre, Vibiana Tejeiro. De este modo, empezó por expresar:

“Les tengo que contar algo... estaba yo recién operada de la extracción de los biopolímeros, hace dos meses, llevaba ocho días de operada y tenía que entrar al baño como a las tres de la mañana... entré al baño y me senté en la taza normal cuando (simuló sonido de gases) y mi mamá desde el cuarto (dijo): ¡Señora!; ella pensó que yo la estaba llamando y sí, era mi cul*”.

En vista de la situación, Tejeiro resaltó: “Me reí mucho y la molesté por mucho tiempo, todavía me tiro pedos y le digo: Mami, te estoy llamando, no mentiras”, concluyó entre risas.

Por otro lado, a principios de febrero pasado la llanera fue interrogada por sus seguidores sobre sus más recientes procedimientos quirúrgicos relacionados con la extracción de biopolímeros. Ante las dudas de su comunidad en aquel momento, la actriz quiso hacer un repaso de su experiencia con dicha sustancia, tema que ha afectado también a otras figuras de la farándula colombiana Como Yina Calderón (DJ de guaracha y empresaria) y Jessica Cediel (presentadora).

“Hace dos años tuve mi primera extracción de biopolímeros, en el 2020, porque en alguna época de mi vida confié en alguien, fui donde un esteticista, me inyectaron un ‘medicamento’ para tonificar los glúteos, y pues no era un medicamento, eran biopolímeros. A los seis años de haberme puesto esto empecé a tener reacciones en mi cuerpo, me empezaron a dar calambres, empecé a tener malestares. Fui a donde un doctor, me hicieron una resonancia y, efectivamente, tenía biopolímeros”.

Para concluir el tema, Tejeiro agregó: “Hace dos años me hicieron la primera extracción y hace 20 días me hicieron la segunda extracción en la zona sacrolumbar. La primera fue en los glúteos y la segunda en la zona de glúteos y sacrolumbar”.

Seguidor(a) le preguntó a Lina Tejeiro por qué sus relaciones no son duraderas y esto respondió la actriz

Como se ha podido ver, la también modelo acostumbra a mantener un contacto frecuente con su público por medio de las redes. En estos días, además de contar anécdotas que incluyen a su madre, también quiso dar respuesta a la pregunta de un seguidor(a) sobre su vida sentimental: “¿Por qué no duras en las relaciones?, ¿de quién es el problema?”, fue el mensaje. Ante lo planteado, Tejeiro contestó:

“De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años —esa fue mi relación más larga, la de nueve años—, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses; ¿y que si el problema es mío?, yo creo que sí, el problema mío es tener muy claro qué es lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja. Entonces si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”.

El último noviazgo de la actriz fue con Juan Duque, cantante urbano. La pareja hizo oficial su relación en septiembre de 2022, pero para octubre del mismo año se supo de su ruptura.