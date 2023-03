La revelación de Pipe Bueno sobre su primer amor que podría enfurecer a Luisa Fernanda W

Pipe Bueno contó a qué edad tuvo su primera decepción amorosa. / Foto @pipebueno

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han sido una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. El caleño y la paisa conformaron una familia compuesta por dos bebés, Domenic y Máximo, hijos que constantemente la pareja “presume” en sus redes sociales, donde además dejan ver varias facetas y revelan muchos momentos personales.

Pero si de hablar de revelaciones se trata, la que realizó el cantante de música popular en el programa “La Otra Entrevista” de la emisora Tropicana, parece que no le gustará a la creadora de contenido paisa.

En la entrevista, Pipe Bueno habló de aquella mujer que a los 16 años le rompió el corazón; “tusa” que en su momento le sirvió para interpretar sus primeros temas, mismos que lo llevaron a catapultarse como una de las revelaciones de la música popular en su momento.

Cabe señalar que, este género musical desde siempre ha tenido una gran convocatoria de nuevos artistas, por lo que triunfar allí no es nada fácil. Prácticamente los intérpretes de música popular “abundan como arroz”.

“Uy, eso fue muy interesante, tendría yo unos 15 años. Yo duro con esta persona como nueve meses, ella era mayor que yo tres años, tenía como unos 18. Ella estaba en el colegio, todavía, estaba en 11, casi para graduarse y yo estaba en otro colegio. Cuando terminamos, fue en cuestión de un par de meses que yo me convierto en Pipe Bueno, me acuerdo perfectamente, porque ahí cumplí los 16 años y ahí pasa todo ese auge nacional de mi nombre”, señaló el caleño.

Posteriormente, Pipe Bueno confirmó que en efecto estas experiencias de amor y desamor le sirvieron para enriquecer sus interpretaciones, pues la huella que dejó en él esta mujer, fue indispensable para “colocarle su sello” a las distintas canciones que lo perfilaban como uno de los mejores cantantes de la música popular en Colombia.

“Fue una historia muy bonita, porque, aunque no creas, hace parte de los sentimientos que me permitieron cantar música popular, porque fue de mis primeros desamores a los cuales yo me aferraba para cantar canciones que hablaban de despecho”.

Pipe Bueno reveló detalles detrás de su éxito ‘Guaro RMX’, con diez cantantes de música popular: “Imagínese cómo es armar ese muñeco”

En febrero de 2021, Pipe Bueno sacó al mercado su canción ‘Guaro’, tema que inicialmente grabó y estrenó en solitario. Sin embargo, para gran sorpresa del cantante de música popular, su sencillo no fue un éxito como esperaba, al menos no tuvo la gran relevancia que alcanzó cuando lanzó un ‘remix’ con diez colegas del género, incluido el mexicano Carín León.

De este modo, en septiembre del mismo año, el caleño le entregó a su público ‘Guaro RMX’ con su respectivo video musical. Esta vez, incluyó otras estrellas del género popular como Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Luis Alberto Posada, Darío Gómez, Alzate, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Juan Pablo Navarrete y Jhon Álex Castaño.

Ahora bien, en una reciente entrevista para la emisora Olímpica Stereo, Pipe Bueno reveló algunas curiosidades detrás de ‘Guaro RMX’. Para empezar, en medio de la conversación, el cantante popular comentó que en el pasado había lanzado algunas canciones que no lo representaban, puso de ejemplo que, aunque sus temas son de despecho y provocan el sentarse a beber; como tal el trago no es que sea el enfoque de sus letras.

“Yo saqué ‘Guaro’ solo; Jhon Álex ha sacado canciones así y le creen en eso, Yeison es un artista así. Yo nunca he cantado canciones así, yo saco canciones de despecho que hacen beber... pero la gente nunca ha comprado eso de mí. Quité el otro sencillo que venía y el presupuesto de esa se lo metí al remix. Detrás de eso hay más cosas, imagínese cómo es armar ese muñeco; tengo que dejar feliz a todos estos capos, que todo el mundo quede bien, protagonista”.