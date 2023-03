Claudia Bahamón publicó fotografía de los implantes que le extirparon

Claudia Bahamón compartió en su Instagram cómo se sintió tras haber tomado la decisión de quitarse los implantes. / Foto: @claudiabahamon

“Porque me lo han pedido, vamos poco a poco. Y no necesariamente en orden cronológico… es más comienzo por casi el final”. Con este texto, Claudia Bahamón decidió empezar a contar lo que fue su experiencia tras haberse extirpado sus implantes mamarios en junio del 2022.

Y es que la empresaria quiso contar lo que vivió a través de Instagram luego de que se desatara una enorme polémica, luego de la inesperada opinión de Carolina Cruz en el programa del Canal Caracol “Día a Día”, en el que afirmó que las mujeres ahora se están retirando sus siliconas por moda; y que además, aquellas que se quitan sus implantes quedan pareciéndose a los hombres.

Con un carrete de fotografías (pantallazos), la huilense narró lo que sintió ella y su hermano, al que le compartió reflexiones de lo que podría haber pensado ella al momento de considerar un aumento de busto. Además de las imágenes, agregó un extenso texto en el que se confesó y realizó una catarsis de todo el proceso.

“Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios”, señaló la huilense en un primer momento.

Claudia Bahamón publicó en su Instagram una fotografía de los implantes mamarios que le extrajeron. / Foto @claudiabahamon

Después en el texto, señaló que al momento de ver las prótesis extirpadas se cuestionó el hecho de no haberse aceptado tal y como ella es. La presentadora de “MasterChef Celebrity” del Canal RCN, tiene una contextura delgada, tanto en su tren inferior como en el superior.

“[...] Me cuestioné infinitamente por la decisión que en algún momento de mi vida tomé. Me repetí en voz baja “No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera. Me preguntaba ¿porqué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos?. ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?”.

Y ya finalizando el escrito, Bahamón afirmó que tuvo un periodo en el que sintió una tristeza profunda. Sin embargo, señaló que no pudo haber tomado una mejor decisión para su vida, pues las siliconas le estaban generando graves complicaciones de salud.

“Después de ver las prótesis que salieron de mi cuerpo, si, entre en tristeza profunda y fue como un duelo que me hizo trabajar en mi propio perdón. Hoy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión”.

Claudia Bahamón explicó los tipos de tusa que existen y cuál es la peor para ella

Claudia Bahamón decidió abrir su corazón en su podcast “Be Clá” y hablar un poco sobre una de las situaciones que suelen ocurrirles a las personas: la “tusa” o el desamor como es conocida. Y a propósito de esto, les reveló a sus seguidores cuál es la peor de ellas, dejando ver que hay más de una.

De este modo, la presentadora habló de los tipos de tusa y que, para ella, una es más dolorosa que la otra. Cortesía: @ClaudiaBahamon

“Aquí voy a decir algo que no sé si me vaya a jugar en contra. Pero es que la tusa no es únicamente cuando se la hacen a uno. Y esto lo comparo incluso más con el planeta”, señaló Claudia Bahamón.

De este modo, la presentadora habló de los tipos de “tusa” y que, para ella, una es más dolorosa que la otra.

“Cuando uno sabe que la está embarrando y después se da cuenta que por haberla embarrado pierde un amor. Esa tusa incluso es más dolorosa”, comentó la presentadora.