Silicon Valley Bank: la historia del empresario colombiano que alcanzó a salvar más de 11 millones de dólares

Daniel Bilbao, CEO de Troura y logo de Banco Silicon Valley destruido

El Banco Silicon Valley se fue a la bancarrota luego de notificar una pérdida de 1.800 millones de dólares y una caída de más del 60 por ciento en la acción de esta compañía bancaria, lo que generó pánico en las personas que tenían algún producto allí, obligándolos a sacar su dinero y originando una insolvencia en esta entidad financiera de Estados Unidos.

Te puede interesar: La evasión de impuestos le cuesta al país 80 billones de pesos al año: estos son los gravámenes que menos pagan los colombianos, según el director de la DIAN

Troura es una compañía dedicada a la firma y identidad digital para bancos, y su CEO –Daniel Bilbao–fue uno de los que alcanzó a rescatar los fondos que tenía en la Banco Silicon Valley antes que se fuera a la quiebra.

En una entrevista con Blu Radio, Bilbao contó la serie de sucesos que les ayudó a darse cuenta de que el banco Silicon Valley se iba a ir a quiebra.

Te puede interesar: Por paro minero en Antioquia, ni las ambulancias han podido pasar por los bloqueos: los pacientes han sido cargados en brazos

Bilbao señaló que habían logrado obtener una financiación de 15 millones de dólares para invertir y hacer crecer a la compañía, 12 millones los tenían en el banco Silicon Valley.

El CEO de Troura señaló que recibió un mensaje el jueves 9 de marzo del cofundador de la compañía señalándole que en el aftermarket las acciones del Banco Silicon Valley habían caído un 30 por ciento. Bilbao sintió nerviosismo por el comportamiento de la compañía financiera en el mercado bursátil por lo cual decidió sacar 500.000 dólares de uno de los productos que tenía con la entidad bancaria y meterlos en JP Morgan.

Te puede interesar: Mujeres colombianas podrán irse a estudiar gratis al Reino Unido

A las 9 de la mañana, Bilbao ve que en un grupo de WhatsApp de inversionistas de Troura estaban nerviosos y preguntando qué se iba a hacer con el dinero que estaba en el Silicon Valley e hicieron una encuesta por ese medio donde se decidió sacar los fondos de la entidad financiera en Estados Unidos.

“Trabajamos muy duro, sufrimos mucho y hacia las 6 de la tarde, de los 12 millones que teníamos sacamos 11 millones”, señaló Bilbao en Blu Radio.

Alexander Torrenegra perdió gran parte de sus ahorros por el cierre del Silicon Valey Bank

el empresario Alexander Torrenegra, reconocido por ser uno de los tiburones del programa Shark Tank, pero por medio de Twitter contó que perdió gran parte de sus ahorros en Silicon Valley Bank, que era el banco principal de dos de sus empresas, ahorros personales e hipoteca. De acuerdo con él, entre 2013 y 2023 todo estuvo bien, hasta lo ocurrido el 9 de marzo del 2023.

Luego, contó los crudos detalles de la desesperación vivida de la siguiente manera:

- Jueves, 9 de marzo (9:00 a. m.): En un chat con más de 200 fundadores de tecnología (la mayoría en el Área de la Bahía), comienzan a aparecer preguntas sobre SVB.

10: 00 a.m.: Algunos sugieren sacar el dinero de SVB por seguridad. Solo al revés. Sin inconvenientes.

10:50 a.m.: Leo los mensajes en un descanso para ir al baño. Cancelo inmediatamente la reunión que tenía. Le pido a mi esposa, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno de ellos, en el dentista, tiene que parar el procedimiento y correr a casa.

El tiburón de Shark Tank Colombia, Alexander Torrenegra habló con Infobae sobre la empleabilidad en el país. Fuente: Infobae.

11:15 a.m.: No podemos sacar el dinero de ninguna de las cuentas. Para nuestros ahorros personales no tenemos otras cuentas bancarias disponibles. Para una de las empresas, los permisos no están configurados para permitir una salida de dinero tan significativa. Solo podemos sacar la mitad del dinero. Lo transferimos a Ameritrade, ya que no tenemos ninguna otra cuenta bancaria configurada. Para la segunda empresa, se cambiaron las credenciales bancarias. No puedo conectarme.

11:15 a.m.: Tania se pone en contacto con otro banco con el que ya estábamos hablando, UBS. Les pedimos que abran una cuenta bancaria pronto.

11:20 a.m.: Cambio los permisos para la primera compañía. Solicitamos otra transferencia a Ameritrade por el dinero restante de esa empresa. Tenemos que esperar a que salgan los cables.

11:25 a.m.: Después de una larga espera, me comunico con un agente de SVB. Restablecieron mis credenciales para la segunda compañía.

12:00 p.m.: Todos mis chats con fundadores de tecnología en los EE. UU. se encienden con lo que está sucediendo. Obviamente, tenemos una segunda vuelta bancaria. Surrealista.

12:30 p.m.: Solicitamos dos transferencias por todo el dinero de la segunda empresa a Mercury.

12:38 p.m.: Transferencias electrónicas a Ameritrade despejadas. La primera compañía está a salvo.

12:45 p.m.: Firmamos decenas de documentos –sin leerlos– y completamos la apertura de una cuenta bancaria personal con UBS.

12:50 p.m.: Tania solicita a SVB, a través de su sitio web, que transfiera todos nuestros ahorros personales a UBS. Dada la configuración de permisos establecida, nos dicen que tienen que llamarnos.

1:30 p. m.: SVB es un banco sólido. Conozco a su director ejecutivo, Greg Becker. Estupendo chico. Me imagino que este es un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Se recuperarán. Compro acciones de SVB a lo que considero precios significativamente bajos.

2:09 p. m.: Uno de los cables de la otra compañía se borra.

3:00 p. m.: Mis chats con fundadores de tecnología de América Latina comienzan a ponerse al día.

4:05 p.m.: SVB nos llama. Nos dice que nuestros ahorros serán girados el mismo día, según lo solicitado.

4:10 p. m: Nos subimos a un avión para volar de regreso a San Francisco.

11:50 p. m.: Aterrizamos. Aprendemos que el segundo cable para la segunda compañía aún no se ha despejado. Peor aún, la transferencia para sacar nuestros ahorros personales de SVB todavía está en la cola.

02:00 a. m.: Vamos a la cama.