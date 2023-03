Sara Corrales anunció, con terrorífico maquillaje, la que sería su última actuación en televisión

Sara Corrales reveló con terrorífico maquillaje lo que será su última participación en la TV. / Foto @saracorrales

Con más de una década en la industria del entretenimiento y una carrera en ascenso, Sara Corrales se ha consolidado como una de las actrices más talentosas de Colombia, conquistando el mercado mexicano con su versatilidad en la actuación y su carisma inigualable.

Te puede interesar: Sara Corrales habla de sus negocios fuera de la actuación: “me gusta esa adrenalina de sentirme muy activa”

Tras interpretar varios personajes en la TV colombiana, Corrales decidió radicarse en México, convirtiéndose en una de las estrellas más destacadas de la televisión latinoamericana en la actualidad. Ciudad de México la convirtió en su segundo hogar; y allí, la paisa ha sabido mostrar su belleza y su talento en diferentes facetas.

Una de las características que definen a Sara Corrales es su capacidad para adaptarse a cualquier personaje, ya sea como una dulce mujer inocente o una villana dramática que hace hasta lo imposible para quedarse con lo suyo (muy característico en las producciones mexicanas), aunque esto implique la muerte.

Te puede interesar: La exministra de Cultura Patricia Ariza volvió al teatro: en el día de la mujer presenta una obra en homenaje a las lideresas muertas

Uno de los papeles más recientes y desafiantes de la colombiana fue en la novela “Mi camino es amarte”, donde interpretó a Úrsula, una mujer atractiva pero “desquiciada” que se hizo embarazar de otro sujeto para amarrar al amor de su vida. Sin embargo, este personaje tuvo un final trágico, ya que su apariencia cambió de forma rotunda debido a un incendio que ella misma provocó, para morir al lado de su gran amor “Memo” (uno de los protagonistas de la producción).

Sara Corrales compartió en su Instagram un video del terrorífico maquillaje que llevará su personaje en la novela "Mi camino es amarte", tras un voraz incendio en el que queda atrapado. / Video @saracorrales

Para encarnar a la “Úrsula incinerada”, Corrales se sometió a varias horas de maquillaje, y allí, los profesionales que realizaron el arte, empezaron a aplicarle productos a la paisa para luego simular las quemaduras con las que el personaje terminaría su recorrido en la serie.

Te puede interesar: Hugo Patiño, humorista de Sábados Felices, reveló que fue papá a los 76 años

En el Instagram de la actriz se puede ver el video de la transformación, en el que la misma Sara les ayuda a sus colegas quitando los tatuajes de su piel, característicos de su personaje.

Además del video, Sara acompañó este con un texto donde le dedicó unas palabras a su personaje y a todos los que la acompañaron durante los meses que estuvo recluida en los sets de grabación:

“[…] Y ni hablar el agradecimiento a mis directores Alejandro Gamboa e Isaías Gómez por su acompañamiento continuo en la evolución de la Curvitas, a todos mis compañeros actores que hicieron que los días largos se hicieran más divertidos, fuimos y seremos siempre una hermosa familia 💖. A todos y cada uno de los que hicieron parte de este gran proyecto: GRACIAS! @micaminoesamarte 🙏🏽🎭🙌🏽”.

Sara Corrales habló de sus negocios fuera de la actuación: “me gusta esa adrenalina de sentirme muy activa”

Sara Corrales se convirtió en un de los rostros habituales en distintas producciones mexicanas. Sus apariciones en “El señor de los cielos”, “La doble vida de Estela Carrillo” y más recientemente en “Mi camino es amarte”, le han servido para ganarse el cariño del público mexicano, hasta el punto de que ha diversificado sus intereses más allá de la actuación para convertirse en empresaria.}

Sara Corrales se refirió a su rol como empresaria. Actualmente cuenta con tres restaurantes en Medellín (@saracorrales/Instagram)

Así lo reveló la antioqueña durante una entrevista para El Colombiano en la que habló sobre su faceta como emprendedora. Habló de VIVO Live Food, una cadena de restaurantes ubicados en distintos puntos de la capital antioqueña orientados a lo que denominan “alimentación consciente” y que ofrecen un menú de comida orgánica, con alimentos extraídos de su propia huerta, VIVO Live Farm. La actriz explicó sus motivos para incursionar en este ámbito:

“Soy una mujer que le ha metido mucha cabeza al tema de las inversiones. La actuación es mi pasión, pero no quiero que sea mi necesidad. Por eso he sido muy disciplinada en las inversiones que me ha generado la actuación en tantos años de carrera”.