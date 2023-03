Miguel Uribe criticó al presidente Petro por su propuesta de traer el ahorro pensional al país: “Quiere apropiarse de la plata de 18 millones de ahorradores”

Senador Miguel Uribe condenó solicitud del presidente, Gustavo Petro, de traer el ahorro pensional al país

Minutos después de que el presidente, Gustavo Petro, le solicitara a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de los mercados extranjeros, que trajeran al país el ahorro pensional, argumentando que hoy por hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está por fuera del país, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, prendió todas las alarmas y calificó de peligrosa y “absurda” esta solicitud.

“La verdadera intención del presidente, Gustavo Petro, obligando a los fondos de pensión a traer los recursos al mercado colombiano, es la de apropiarse de la plata de los 18 millones de ahorradores. Es poner en riesgo la pensión de los colombianos, es volver público este sistema y utilizar los recursos de manera indiscriminada, para lo que él considere”, comenzó por expresar el senador de oposición, Miguel Uribe Turbay.

Añadió que traer el ahorro pensional al país pondrá en riesgo esa plata, pues de acuerdo con él desde que el presidente progresista fue elegido, el peso colombiano ha padecido la mayor devaluación, el mayor incremento en las primas de riesgo y el peor desempeñó en el mercado de valores de la región.

“Es absurdo que el presidente pretenda controlar por completo la plata de las pensiones de los colombianos y yo, ante esto, me pregunto lo siguiente: ¿En dónde estarán mejor los recursos de los ciudadanos? En el mercado internacional, diversificado en inversiones y cumpliendo todos los estatutos financieros? O concentrados acá, en Colombia, en donde ha tenido una mayor volatilidad por cuenta de la incertidumbre que ha profundizado este gobierno, teniendo el mayor incremento en las primas de riesgo, el peor desempeño en el mercado de valores y adicionalmente con la peor devaluación”, concluyó a este respecto el congresista.

El presidente, en el marco de su solicitud, que fue cuestionada por otras personalidades de la política nacional y la academia, indicó que a través de los últimos años ha caído permanentemente la inversión en el mercado interno, “incluida los tes con la nación y sube el portafolio externo al país (...) Se trata del ahorro nacional y específicamente de los trabajadores. Para octubre de 2022 había pérdidas de 29 billones de pesos”, indicó el mandatario.

Otras reacciones

Ante la solicitud presidencial, César Tamayo, decano de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT, dijo en los micrófonos de RCN Radio que la petición de Gustavo Petro sobre el ahorro de pensiones en medio de la crisis de bancos en EE.UU., genera pánico y es “poco responsable”.

“A mi me preocupa mucho que un presidente haga un llamado de estos por dos razones: la primera de ellas es por el arreglo institucional que tenemos y por el sistema de pensiones que tenemos. Este no es uno en el que el presidente sugiere en qué deberían estar invertidos o ahorrados esos recursos de los que ahorramos para esa pensión. Pero también preocupa desde el punto de vista financiero, de optimización y de mejores retornos para los ahorradores. Liquidar inversiones en los momentos más difíciles es una forma de garantizar perdidas”, advirtió el decano Tamayo.

Ademas, añadió, que es probable que si este nerviosismo y volatilidad continúa por las próximas dos semanas, la tasa de cambio quizás siga depreciándose así que traer recursos en este momento, sabiendo que la tasa de cambio va a subir ¿qué sentido tiene? se preguntó.

“Ese llamado no es un buen llamado ni desde el punto de vista institucional ni del sistema que tenemos, ni desde el punto de vista financiero de ofrecer mejores retornos en el largo plazo. Recordemos que el ahorro pensional es a 10 a 20 a 30 años así que, asustarnos y generar pánico por unas perdidas que hoy se ven en los precios pero que se pueden recuperar en las próximas semanas, no me parece responsable”, concluyó el economista en el medio de comunicación arriba referido.