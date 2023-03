Maía aseguró que “hay un problema de egos tenaz” en La Descarga

La mentora manifestó querer irse del campamento al ver la situación entre los participantes (captura video La Descarga)

No paran las polémicas durante los últimos episodios de “La Descarga”, mientras los mentores escogen a los finalistas de sus respectivos equipos, en el campamento musical cada día se levantan nuevas problemáticas a causa de los chismes y roces entre dos participantes que terminan involucrando a los demás cantantes. En el capítulo 66 del concurso la visita de Maía a la casa estalló una nueva pelea entre Byordy y Breiner.

Tras la salida de Luisma, representante del género vallenato del equipo Maía, algunos rumores sobre el artista y una de sus compañeras empezaron a darse en el campamento. Las diferencias entre Byordy y Breiner, ambos del equipo Gusi, se hacen cada vez más evidentes y en el más reciente episodio el primero decidió divulgar ante sus compañeros una situación que dejaría en evidencia que Keyla le fue infiel a su colega.

Según el cantante salsero, aunque desde el inicio del programa Keyla y Breiner han sostenido una relación amorosa, la semifinalista del equipo de Marbelle también habría sostenido intercambios amorosos con Mel y Luisma, participantes que ya fueron eliminados del programa. Las declaraciones de Byordy llegaron hasta la pareja que decidió no escalar la situación.

Keyla y Breiner discuten por los chismes de Byordy (captura video La Descarga)

Sin embargo, la mentora Maía llegó al campamento con una noche de juegos que provocó que los cantantes se dijeran unas cuantas verdades. La cantante propuso a los participantes hacer un juego de mímica, en el que casualmente a Breiner le tocó interpretar a un “mentiroso”, como los integrantes de su equipo no lo adivinaron al final el cantante dijo “es como Byordy, mentiroso”. Aunque Maía se vio preocupada por la situación el cantante popular le dijo que no era nada grave.

Después la barranquillera les llevó harina de colores y desató una guerra entre los participantes que inició de manera divertida, pero terminó cuando Byordy le lanzó harina en la cara a Breiner y le gritó frente a todos “cachón”. Aunque Byordy se reía fuertemente por toda la casa, los demás quedaron en silencio y Maía le pidió que se calmara bastante ofuscada.

“Hay un problema de egos tenaz ¿qué es la vaina? Acá se viene a hacer amigos porque la vida es una competencia. El colmo que no puedan jugar, el colmo ... No pueden seguirse insultando. Uno de los dos tiene que tener que tener la valentía, la sabiduría y el coraje de cambiar”, regaño Maía a los dos participantes.

La mentora esa noche había decidido quedarse en el campamento, pero ante la situación manifestó su interés en irse del lugar. “Lo mejor es que me vaya. Lamento mucho lo que hice, yo no quería hacerlos sentir mal. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero va a ser muy difícil la vida de los otros compañeros”. Sin embargo, los participantes no la dejaron ir y finalmente durmió en la casa.

Maía les pide madurez a los participantes para la última etapa del concurso (captura video La Descarga)

Al día siguiente, durante el desayuno, Maía siguió con su reflexión y les pidió a los dos concursantes que dejaran a un lado sus problemas pues estaban afectando a todo el campamento. “Quiero recordarles que hay peores cosas en la vida que agarrarse. Yo sé que es muy difícil hacer amigos, pero por lo menos no hagan enemigos gratis. Puede cada uno seguir por su lado, pero sáquense eso del corazón. Le pido a papá Dios que los ilumine. No importa si son increíbles en esa tarima, de nada vale”.

Acto seguido Keyla le pidió un espacio a Byordy para aclarar la situación y que le señalara los motivos por los que la involucraba con sus otros compañeros. “No tengo las pruebas, sólo lo que vi ... simplemente yo me estoy defendiendo y lastimosamente caes tú. Además ¿en qué se basa él para decirme mentiroso?”, señaló el cantante y ella le respondió “decir que tengo algo con Mel, eso es una mentira”.

Byordy concluyó el tema diciendo que “Keyla, no me consta que él sea cachón, lo dije porque tenía rabia. No quiero hablar más del tema ... te doy mi palabra que no volveré a hacer un comentario de esa manera sobre ti”. Mientras tanto, en sus redes sociales, Mel reaccionó a la situación diciendo que Byordy era un “poco hombre” por señalar a Keyla de esa manera.