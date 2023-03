Funcionaria del concejo denunció que dejaron libre a hombre que la acosó sexualmente en Transmilenio

La mujer señaló que el hombre se masturbó y luego la persiguió por varias estaciones de Transmilenio. (bogota.gov.co)

El lunes 13 de marzo se conoció de un nuevo caso de acoso sexual en el sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, donde la víctima en esta ocasión fue Geraldine Peña, asesora del concejal Jorge Colmenares, quien tuvo que soportar que un hombre la persiguiera por varias estaciones y luego se masturbara frente a ella.

Te puede interesar: Estos son los bloqueos en TransMilenio el miércoles 8 de marzo: día de la mujer

“Una persona que no conozco empezó a acercarse mucho, cambiaba de puerta para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo y llegó un punto donde él empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de Transmilenio”, relató la víctima en el informativo de televisión Citynoticias.

Todo comenzó en la estación de la avenida Suba con calle 100, donde la funcionaria ingresó al automotor. Allí estaba el señalado acosador que inició con los actos obscenos aprovechando que en el lugar había pocas personas, por lo que ella tomó el primer bus que pasó, pero el hombre la siguió por unos 45 minutos, para después bajarse en la estación San Martín, detalló el cabildante Colmenares en un comunicado.

Te puede interesar: Estas son las recomendaciones de movilidad para ir al concierto de Imagine Dragons tras la alianza entre TransMilenio y Coliseo Live

A pesar de la situación, narró Peña en el noticiero local, pidió al conductor del automotor que alertara a la Policía por lo ocurrido, pero no le ayudó: “Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada”.

Una vez en la estación que se bajó buscó ayuda y allí una joven policía bachiller le colaboró, pero el acosador siguió con sus actos sexuales, incluso delante de la uniformada.

Te puede interesar: Sigue la oposición a la construcción del Corredor Verde por la Séptima en Bogotá: concejales calificaron la licitación de “ilegal, inconveniente y arbitraria”

“Con un descaro total, mirándonos a los ojos a la bachiller y a mí, me dijo que por qué yo me atrevía a bajarlo del Transmilenio. Le dije me estás acosando y te estás masturbando frente a mí en una estación de Transmilenio. Me respondió que el se masturbaba dónde y cuando quería”, relató la víctima.

El incidente concluyó con la detención del acosador por la policía, pero lo dejaron ir y no se aplicó el protocolo que se tiene para este tipo de situaciones.

“Solo le preguntaron el nombre, él dio el número de una cédula falsa y se fue, no sin antes decir que él era libre y hacía lo que quería en dónde quería, ya que era un país libre”, dijo la mujer acosada en el comunicado del cabildante.

Lo ocurrido fue criticado por el concejal Colmenares quien cuestionó las inversiones que se han hecho en Transmilenio para contrarrestar este tipo de hechos en el sistema y que ocurran situaciones como la de la asesora de su equipo.

“Aquí no hubo ningún protocolo. Han gastado millones de pesos en publicidad y en una estrategia de 25 mil ojos atentos, pero en la realidad solo hay decidía. Dónde están los protocolos de Transmilenio, de la Secretaría de la Mujer, de la Policía y de toda la administración”, afirmó.

Tras lo ocurrido, el concejal tuvo que comunicarse con sus conocidos en el sistema de transporte quienes, según él, ante esa presión dieron una respuesta.

“La @secredistmujer tampoco activó el debido proceso de atención de estos casos. Solo cuando nos comunicamos de manera extraoficial con @TransMilenio la víctima recibió una llamada. ¡Estas cosas no pueden seguir pasando! #BogotáParaLaVida (sic)”, publicó en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, desde el sistema de transporte le contestaron al concejal sobre este caso y reiteraron que en ningún caso era aceptable este tipo de hechos.

“Tiene toda la razón, no debe seguir pasando, por eso la nueva estrategia de seguridad cuenta en 2023 con otro enfoque. Todo caso de ACOSO es una URGENCIA y así debe atenderse por todos los equipos y unidades de @PoliciaBogota. Estamos revisando detalle a detalle el evento gracias a la valiosa información de su colaboradora, que por más de 20 minutos nos narró de forma detallada el lamentablemente evento al nuevo equipo PAB (sic)”, afirmaron.

Finalmente se comprometieron a que el hombre que acosó a la mujer sea uno de los más buscados por las autoridades en Bogotá.

“Con el avance de recopilación de información de diferentes fuentes, tenga por seguro que este sujeto estará entre los buscados por las autoridades, así como los 57 que ya hemos capturado en 2023”, señalaron.