Gustavo Bolívar acusó al movimiento social de no ser solidario con el gobierno Petro: “Pensamos que nos iban a dar un compás de espera”

Gustavo Bolívar habló de la situación actual del país | Foto: Colprensa

El exsenador del Pacto Histórico y uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, habló sobre diferentes asuntos de la coyuntura actual y que está afrontando el Gobierno. Entre los asuntos se refirió a lo sorprendente que ha sido ver la resistencia que han tenido algunos sectores y las protestas que se han venido generando en el país, incluso, de manifestantes que en campaña y en el proceso de elección fueron aleados del Pacto Histórico.

En entrevista con el medio El Tiempo, el también escritor y el que sonaba para ser uno de los candidatos por la Alcaldía de Bogotá manifestó que uno de los sectores que más sorprendió con su falta de paciencia y espera es el social, incluso, que esperaban una mejor acogida por parte del ELN, pero que ha sido difícil sobrellevar todos los procesos. Ya que al igual que la anterior administración, se han tenido que enfrentar a bloqueos, atentados de grupos armados, protestas y demás.

“Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, pensamos que el movimiento social, en solidaridad, nos iba a dar un compás de espera. Pero ni siquiera el movimiento social ha tenido solidaridad con el Gobierno”, puntualizó el miembro del movimiento de Gobierno.

Y agregó que debido a los procesos que ha afrontado el país, esto es el costo de la paz: “Eso ha sido triste. Incluso pensamos que el ELN iba a estar más atento al diálogo y ha puesto muchas trabas. Nos encontramos con un universo que no calculábamos. Pensamos que, como habían ganado Petro y la izquierda, se iban a calmar las guerrillas, los movimientos sociales, y ha sido lo contrario. Son las complejidades de la paz. Y en este momento sentimos (no soy gobierno, pero me pongo en sus zapatos) que hay una desazón, porque empezaron otra vez las primeras líneas, los bloqueos, las mingas. Lo positivo es que los índices de violencia, es comprobable, están disminuyendo drásticamente”.

Pese a que considera que el panorama actual trae retos importantes, como lo ha manifestado en otras oportunidades, Bolívar mencionó en el espacio con el medio colombiano que pese a que el panorama ha bajado la popularidad de Gustavo Petro, tras la implementación de las reformas que está impulsando las personas volverán a creer en la transformación e incluso, podrían elegir sucesor del mismo gobierno en próximas elecciones presidenciales.

“Promediando las encuestas, el Presidente tiene un 45 por ciento de popularidad y fue elegido con el 51 por ciento. Hay una merma de 5 o 6 puntos, la misma curva de varios presidentes como López Obrador. Pero cuando ya las reformas comienzan a dar sus frutos, se revierte esa curva y termina en una popularidad como en la que Amlo tiene allá, del setenta y pico por ciento. Hasta es muy probable que lo sucederá en la presidencia su candidata. Los gobiernos reformistas empiezan a dar una curva”, anotó el político de izquierda al medio colombiano.

Por otro lado, se refirió a la razón por la que retiró su posible postulación a la Alcaldía de la capital colombiana, aunque no descarta que en un futuro pueda ser candidato y mencionó que prefirió darle prioridad a la socialización y divulgación de las propuestas de reformas en las que ha trabajado el Gobierno.

“La aplacé. Porque si no sacamos las reformas adelante, en octubre nadie va a votar por nosotros. Me he dedicado a recorrer los territorios y hasta ir por los barrios puerta a puerta para promover esa pedagogía, porque ni los nuestros la entienden. No hay nadie haciendo eso con la intensidad que se requiere porque obviamente ya el Congreso empezó actividad legislativa y está en campaña. Yo sí puedo, porque soy el primer desempleado de la nación”, agregó Gustavo Bolívar a El Tiempo.