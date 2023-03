Piqué habría lanzado dardo a Shakira a través de un comentario sobre Colombia

Así lo dio a conocer en medio de una transmisión vía Twitch con el streamer Juan Guarnizo y su compatriota Ibai Llanos.

Mientras Shakira sigue disfrutando de las mieles del éxito de su primera presentación en vivo junto a Bizarrap en el Show de Jimmy Fallon con la canción que lanzó fuertes dardos en contra de Gerard Piqué, la madre del exfutbolista y Clara Chía su actual pareja, el catalán sigue respondiendo a cada uno de los ataques de la barranquillera en las diferentes apariciones en público que tiene.

El español hablaba acerca de unas sanciones en la Kings League, torneo en el que participan varios streamers y exjugadores de fútbol como Ronaldinho Gaucho, transmitido a través de la plataforma de Twitch. En ese momento, afirmó que se trataría de algo negativo lo que le impediría la entrada a México, y fue después de esto, que lanzó el dardo contra Colombia.

“Con la que lió… Si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, vamos, habría un cristo en México que no puedo ni entrar o en Colombia, bueno, en Colombia ya no puedo”, expresó la expareja de Shakira, provocando risas entre sus excompañeros.

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué no se dedica exclusivamente a la creación de contenido, pero aparece en las transmisiones de la Kings League.

Esto habría sido interpretado por los internautas como un fuerte dardo en contra de la colombiana, por cuenta de los constantes que ha lanzado en contra del excampeón del mundo con la selección de España. También afirman que sería una respuesta, tras las recientes declaraciones de la barranquillera en entrevista con Jimmy Fallon, en donde afirmó que la historieta de una vida en familia también la compraba en el pasado, al depender de los hombres.

“Me he creído esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, siempre he sido bastante dependiente de los hombres… Sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”, expresó la artista en medio de la conversación con el presentador estadounidense.

Shakira haciendo su entrada triunfal al Show de Jimmy Fallon, en la televisión estadounidense, con la canción Music Sessions #53 junto a Bizarrap. Twitter.

La suma de dinero que facturó Shakira con sus canciones de despecho

Shakira es una cantante colombiana quien siempre se ha destacado por hacer éxitos con cada canción que lanza y a pesar de que con el tiempo ha cambiado su estilo musical, eso no le impide colocar sus canciones en el puesto número 1 de las listas de popularidad.

Al conocerse la noticia de su separación, el mundo se volcó contra Piqué, volviéndolo en malo de la película, sobre todo, cuando Shakira lanzó el sencillo Te Felicito junto a Raw Alejandro, lo que daba indicio a una historia de separación que en ese entonces no era tan conocida.

Luego de la Sesión #53, que estuvo en la cima de las listas de popularidad a nivel mundial durante mucho tiempo y se convirtió en tendencia, llegó una colaboración que los fans esperaban desde hace muchos años, Shakira con su compatriota Karol G con la canción TQG.

De acuerdo con la revista Lecturas, Shakira ganó por la canción con BZRP 30 millones de euros, que son 31,653,015.42 dólares o lo que vienen siendo 569 millones 172 mil pesos, cantidad recolectada por las reproducciones en streaming y visualizaciones en YouTube. Asimismo, el sitio Data & Intelligence de Findasense, arroja que la colombiana gana 20 euros por minuto.

Fueron años en los que la barranquillera estuvo alejada de los escenarios, tal y como lo aceptó en entrevista con Elle España, en la que afirmó que se volcó por completo a apoyar al catalán en su carrera en el fútbol y ella, en el cuidado de sus hijos, una etapa fundamental en el crecimiento de los niños; además, por la pandemia por COVID-19, y sumando a esto, que se mudó a vivir a España.