Hombre capturado en camioneta de la UNP con municiones de fusil aparece en un millonario contrato con la Alcaldía de Barrancas

Nuevas aristas se suman al atentado del que fue víctima el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Diez horas antes del hecho, ocurrido el martes 7 de marzo, al sur de Bogotá, sobre las 10:30 de la noche, autoridades informaron de la incautación de munición útil para un fusil calibre 5.56. Este hallazgo hizo que se involucrara el nombre del representante a la Cámara Juan Loreto Gómez en la investigación que refiere a las presuntas irregularidades que existen al rededor del uso de las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Es destacar que fue en un puesto de control ubicado en el municipio de Barrancas, en La Guajira, que autoridades de tránsito encontraron 175 cartuchos en la camioneta de la UNP que le había sido asignada a Loreto Gómez para velar por su seguridad. El automóvil era conducido por un hombre que fue identificado como Juan José Madiedo Ospino, quien además fue capturado inmediatamente. Loreto se defendió y comentó que esa camioneta no era la que usaba para movilizarse por La Guajira.

“El capturado por el delito de porte ilegal de municiones usó el vehículo sin nuestro consentimiento y sin avisar a ninguno de los miembros del esquema de seguridad, incurriendo en conducta abusiva reprochable que está siendo investigada por las autoridades competentes, en pleno conocimiento del caso”, indicó, inicialmente, el congresista en una entrevista otorgada a Blu Radio, para luego decir que sí conocía al hombre, y que se trataba de un amigo personal que se había aprovechado de su buena fe.

“No he podido hablar con él porque está detenido, pero somos amigos y por ser amigos abusó de mi confianza; él tiene que cargar con todo el peso de la ley, correctamente así tiene que ser”, dijo Loreto Gómez a la W.

De acuerdo con lo que reveló la prensa nacional, Madiedo aparece como el representante legal del consorcio Inter Urbanismo Barrancas. Aquella compañía tiene firmado un contrato por cerca de 2.500 millones de pesos con la Alcaldía de Barrancas.

Según reveló la revista Semana, a través de la resolución 391, el 5 de noviembre de 2021, el alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, adjudicó al consorcio Inter Urbanismo Barrancas, la “interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera” de la construcción de obras de urbanismo en los municipios de Barrancas, Hatonuevo y el Molino. El trato ascendía a los $24.971 millones. Aparecen como responsables el Consorcio Urbanismo y Espacio Público Barrancas.

Es allí que aparece el nombre de Juan José Madiedo Ospina como representante legal de consorcio ya mencionado.

Esto, destaca la unidad investigativa del diario El Tiempo, sería una evidencia más del supuesto entramado de corrupción que existiría dentro de la UNP. Es importante recordar que, aunque detrás del atentado contra el director de esa entidad Augusto Rodríguez existen teorías de un supuesto intento de robo de la camioneta, él mismo señala que está seguro de que esa noche quisieron matarlo, precisamente por las denuncias que ha venido haciendo respecto a situaciones irregulares dentro de la UNP.

“Yo no puedo decir con exactitud por qué ocurrió, pero en varias oportunidades me he referido a la situación que está viviendo la Unidad Nacional de Protección. La posición mía respecto a las situaciones difíciles que he tenido que denunciar, la comisión de algunos delitos por parte de personas que están en sindicatos y que ayudan a las empresas en la tercerización de escoltas, es decir, las empresas por las cuales la UNP contrata a los escoltas, tienen una relación extraña con los sindicatos”, dijo este fin de semana en una entrevista con el medio de comunicación local, El País.