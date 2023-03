Así fue la presentación de Shakira y Bizarrap en el show de Jimmy Fallon

Interpretaron su nuevo éxito global ‘BZRP Music Session #53′

Shakira y Bizarrap presentaron por primera vez en vivo su éxito global “Music Session #53″ ante el público neoyorquino a través del programa de entrevistas ‘The Tonight Show’ del Jimmy Fallon. La aparición de la colombiana y el argentino era una de las más esperadas en uno de los shows más vistos en los Estados Unidos.

Jimmy Fallon apareció en la pantalla y expresó “presentando su hit global ‘Music Session #53′ por primera vez, recibamos a Bizarrap y Shakira”. Inmediatamente los artistas aparecieron en una parte del estudio 6B, de los NBC Studios en el Edificio GE del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, que fue adecuado como el estudio que tiene el productor argentino en su casa.

Al igual que en el video que se lanzó el pasado 11 de enero y que en menos de 24 horas se convirtió en el lanzamiento musical #1 en el mundo, Shakira está de pie y atrás de ella esta Bizarrap, sentado frente a su computador e interpretando la canción. Además, se colocó una especie de pared que estaba decorada de la misma manera que en la casa del Dj.

Al iniciar la canción, Shakira sorprendió modificando una pequeña parte de la entrada de la canción y aulló, recordando su gran éxito “Loba”, al que también hace referencia en su canción junto al productor argentino. La barranquillera lució un imponente traje negro con pantalón de cuero y, como era de esperarse, impactó al público con sus movimientos de cadera.

Lo más llamativo de este performance es que el público que estaba en el estudio de “The Tonight Show” corearon toda la canción que la colombiana lanzó tras su separación de Gerard Piqué. De hecho, la emoción del público latino contagió tanto a Shakira que la cantante se fue hasta las graderías para compartir con sus fans en medio de la presentación.

Las partes de la canción que sin duda fueron más coreados por todos los asistentes a la presentación de la colombiana y el argentino en Nueva York son en las que Shakira hace referencia a su expareja Gerard Piqué y a quien actualmente es su novia Clara Chía. “Esto es pa’ que te mortifiques / Mastique y tragues, tragues y mastiques / Yo contigo ya no regreso / Ni aunque me llores ni me supliques / Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música / Perdón que te sal-pique”.

Además, los seguidores de la colombiana seguían los pasos que la artista realiza en el video, por lo que en el momento en que dice “sal-Pique”, Shakira se ríe al ver que los fanáticos hacen el mismo gesto que ella lanzando una gota de agua, al igual que en el video oficial de la canción.

Lo mismo sucedió cuando la barranquillera cantó “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pues las personas que la rodeaban no solo gritaron el pedazo de la canción, sino que hicieron en ademán de la caja registradora. “Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Clara-mente es igualita que tú”, también fue una de las partes favoritas de los asistentes, tanto así que Shakira dejó de cantar en un momento para que se escuchara solo a la audiencia cantar esa parte de la canción.

Finalmente, la cantante regresa al escenario con el productor argentino Bizarrap y lo abraza mientras siguen en la interpretación. Shakira vuelve al centro del escenario, hace sus pasos de baile y termina la primera presentación en vivo de su éxito mundial “Music Session #53″ junto a Bizarrap.