Familia de Beto Coral denunció que el activista fue trasladado y desconoce su paradero: “Su nombre ya no aparece en el sistema”

Beto Coral fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @Betocoralg/X

Lo último que se supo sobre la detención de Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, en Estados Unidos, es que el Gobierno Trump informó que el activista colombiano fue capturado el 16 de junio en Arizona.

Las autoridades señalaron que Coral ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2, válida por seis meses, pero permaneció en territorio estadounidense durante aproximadamente diez años después de que expirara su permiso. El caso quedó a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, que inició un procedimiento migratorio que podría resultar en la deportación del colombiano a su país de origen.

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Coral fue arrestado como inmigrante indocumentado y permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta que concluyan los trámites de expulsión.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró la existencia de un programa que permite la salida voluntaria del país a quienes se encuentren en situación migratoria irregular, ofreciendo incentivos económicos y la posibilidad de regresar legalmente en el futuro, y advirtieron que quienes no opten por esta vía podrían ser arrestados y deportados sin oportunidad de retornar a Estados Unidos.

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Familia de Coral emitió nuevo comunicado

Este es el comunicado que publicaron en la cuenta de X del activista - crédito @Betocoralg/X

El 19 de junio, desde la cuenta de X de Beto Coral, su familia publicó un comunicado de dos páginas en el que denunció una nueva situación sobre el colombiano y pidió acompañamiento urgente de la comunidad internacional.

“Beto Coral fue nuevamente trasladado, esta vez por las autoridades migratorias estadounidenses. Su familia asegura que desconoce su ubicación actual y advierte que su nombre ya no aparece en el sistema oficial ICE Locator, situación que ha incrementado la preocupación y la incertidumbre sobre su estado y sus condiciones de detención”.

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Debido a que no han podido comunicarse con el activista, su familia pidió la ayuda del Gobierno nacional para que se garanticen los derechos del cafetero.

“Ante la falta de información y la imposibilidad de tener contacto con él, la familia hace un llamado urgente al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen el caso y velen por el respeto de sus derechos fundamentales”.

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La familia del colombiano denuncia irregularidades en el proceso contra el activista - crédito @Betocoralg/X

En el comunicado, se insiste que los seres queridos de Coral están preocupados por la situación del “influencer”, malestar que ha aumentado con el paso de las horas sin que tengan ningún tipo de actualización sobre la detención del colombiano.

“Beto no es un criminal. Es una persona que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo a través de los mecanismos establecidos por la ley y que durante más de diez años esperó una decisión de las autoridades migratorias. Al momento de su detención contaba con un permiso de trabajo vigente expedido por las propias autoridades estadounidenses”, es parte del comunicado.

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La familia de Coral afirma que no tiene información sobre su paradero - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por último, la familia de Coral reafirmó que busca que el procedimiento se haga cumpliendo con la ley, puesto que, en su concepto, el ciudadano colombiano no ha cometido ningún crimen por el que deba ser trasladado constantemente y sea alejado de su familia.

“Pedimos al Gobierno Nacional de Colombia que continúe acompañando este caso y que no nos olvide en este momento tan difícil. Pedimos que se proteja su dignidad humana, su derecho al debido proceso, su libertad de expresión y su integridad. Y pedimos, una vez más, que Beto Coral pueda enfrentar cualquier actuación relacionada con su caso en libertad”.

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Cabe recordar que la detención de Coral provocó un enfrentamiento en redes sociales entre el senador estadounidense Bernie Moreno y el presidente Gustavo Petro, que ha afirmado en varias publicaciones en X que lo registrado con el activista es injusto y arbitrario.