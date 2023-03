A Severo Sinvergüenza le salió competencia en Barranquilla

Montan en Barranquilla, copia a negocio 'Severo Sinvergüenza'

Severo Sinvergüenza es la popular y controvertida waffleria que ha sido objetivo de múltiples cuestionamientos por parte de las autoridades y de varios ciudadanos, debido a su particular manera de atender el servicio al cliente y a los productos gastronómicos que allí se venden, los cuales son, por lo general, waffles en forma de penes y vaginas, rellenos de diferentes tipos de condimentos entre ellos, chocolate, arequipe, leche condensada, chispitas de chocolate entre algunos de los ‘toppings’.

El restaurante que nació en la ciudad de Cali y que como modelo de negocio se basa netamente en el entretenimiento y la diversión, generándole a su clientela la expectativa de vivir una ‘experiencia’ inigualable, más allá de la compra o ingesta de un postrecito, ha recibido tanto criticas como elogios por su particular forma de operar.

Y es que al establecimiento ubicado en el Parque del Perro le hicieron varios requerimientos para su pleno funcionamiento. De entrada se estipuló la prohibición del ingreso a menores de edad, se exigió la polarización de los vidrios en cada punto con tal de que el servicio prestado a los clientes y el comportamiento de sus empleados no puedan ser vistos desde el exterior del local.

Los postres de Billares El Gran Danny varian en sabores / Twitter

Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de la capital vallecaucana, afirmó poco antes de la inspección realizada por parte de las autoridades caleñas al establecimiento que: “Hay unos límites. El límite es el respeto. Hemos analizado con detenimiento esos vídeos y son bochornosos. No es la Cali que queremos publicitar en el mundo”, dijo, seguido esto, agregó para los Medios de Comunicación de la ciudad: “Si no cumple la norma, será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”.

Tanto ha sido el ‘ruido’ y demanda de algunos interesados en Severo Sinvergüenza, que en la actualidad ya cuentan con sede en Medellín y en el Atlántico lo pidieron, pero no se logró ejecutar hasta el momento un punto de postres de la franquicia.

Sin embargo, un billar en Barranquilla se ‘avispó' y se atrevió a ‘montarle’ competencia al escandaloso Severo Sinvergüenza, para así atender al público que aclama los mismos servicios que ya se ofrecen en Valle y Antioquia.

El local Billares el Gran Danny, ubicado en un barrio de Soledad, también puso a sus vendedores a ofrecer sugestivos postres con la forma de las partes íntimas masculinas y los mismos trabajadores del establecimiento, inicialmente creado para personas interesadas en jugar ‘pool’, son quienes sirven a sus clientas de una manera erótica y provocativa.

Mediante un video publicado en Twitter y para que todas las barranquilleras y soledeñas se animen a visitarlos, una joven invita a las espectadoras con el siguiente mensaje: “Hola, mi reina. Te invito a celebrar este sábado y domingo el Día de la Mujer aquí en ‘Billares el Gran Danny’, como nos lo merecemos”, se le escucha decir a una joven mujer antes de morder un mini pene achocolatado.

El billar barranquillero hace debut con postres eróticos / Twitter

Mediante la cuenta de Facebook del billar en cuestión, los internautas como siempre hicieron saber sus opiniones sobre la nueva propuesta barranquillera, sin embargo, hasta el momento, el nuevo emprendimiento de la sala de juegos no ha tenido la mejor respuesta, pues entre los comentarios se leen apuntes negativos que no parecieran confirmar que va a ser exitosa la propuesta.

¨Jajajaja muy chistoso el tipo que ponen de ejemplo. Nada de comparación¨, ¨Tan copiones pero no les va funcionar igual que el primero¨, ¨Por diooooos no tienen ningún tipo de iniciativa, y de paso son FEISIMOOOOOS¨!!, ¨SEVERA CLONADA jajajajjajaja¨