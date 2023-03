Reforma pensional: contradicción por el impacto en el mercado de capitales de Colombia

José Roberto Acosta, director de Crédito Público. Corficolombiana

Uno de los puntos polémicos del Gobierno de Gustavo Petro es el proyecto de la reforma pensional. De este aún no se conoce el texto oficial, pero ya levantó muchas críticas por lo que podría pasar con el ahorro pensional de los colombianos.

No obstante, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, que en diciembre de 2022 manifestó que no estaba de acuerdo con esta debido a que hay que proteger el ahorro pensional, aseguró ahora que con el articulado no se afectará el mercado de capitales de Colombia.

“Prevemos que el efecto sobre el mercado de capitales no va a ser tan dramático como de pronto en otros escenarios”, dijo Acosta, según Valora Analitik, al asegurar que dentro del esquema que se plantea, el pilar contributivo será el más relevante en la reforma pensional.

Acosta precisó en el conversatorio “En búsqueda de nuevos equilibrios”, organizado por Larrain Vial, aliado de Acciones y Valores en Colombia, que la demora de la reforma pensional para ser presentada al Congreso de la República es por la cantidad de comentarios y opiniones que se siguen recogiendo en el país por los diferentes sectores.

También aseguró, según el portal, que en la actualidad la cobertura que ofrece el sistema pensional en Colombia es insuficiente y está muy por debajo de las expectativas que se planteaban con la Ley 100, lo cual amerita ajustes en cuanto a la inequidad.

“Las pensiones subsidiadas han venido generando afectaciones presupuestales a Colombia. Terminan generando unas derogaciones presupuestales insostenibles y otros recursos que se requieren dar”, subrayó el funcionario.

También habló de los fondos privados y señaló que son un factor importante en el mercado de valores del país y, por lo tanto, se busca mantener ese esquema en la reforma pensional.

La respuesta del presidente del AMV

Sin embargo, el presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), Michel Janna, aseguró con respecto al mercado de capitales, todo lo contrario.

Según él, que respondió vía Twitter, cualquier reforma pensional que le dé juego al régimen de prima media en detrimento del ahorro individual afectará, sin duda, el mercado de capitales colombiano.

Tuit de Michel Janna, presidente del AMV.

“Ojalá los buenos oficios de Crédito Público contribuyan a que esa afectación sea lo más baja posible, pero la realidad es que cualquier esquema de pilares donde más de un salario mínimo vaya a Colpensiones será un golpe significativo para el mercado”, contradijo Janna.

Explicó que el mercado de capitales financia exitosamente al Gobierno nacional, la infraestructura, las corporaciones y a los emprendimientos. Además, que permite también que exista el crédito hipotecario de largo plazo y por eso es necesario promoverlo y no marchitarlo.

Los mercados pendientes de Colombia

Durante la novena Conferencia Latinoamérica BBVA, celebrada en Londres (Reino Unido) a mediados de enero pasado, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, entregó su perspectiva sobre los retos que enfrenta y encontrará el sistema pensional colombiano en los próximos años, y sobre todo, respondió a las muchas inquietudes que manifestaron los inversionistas reunidos en esta cumbre internacional.

Montenegro afirmó que le sorprende la inmensa atención y preocupación que hay en estos momentos en torno a Colombia en este sentido.

“Los mercados sin duda están y estarán en los próximos meses con los ojos puestos sobre la reforma pensional que adelantará el Gobierno nacional, por el rumbo que pueda tomar y sobre todo por las implicaciones que pueda generar”. señaló Montenegro tras participar en este evento internacional.

De igual forma, anotó que la atención está en lo pensional por encima de temas tradicionales como el fiscal o el monetario, y también por encima de otras reformas como la de salud o la laboral.