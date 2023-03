Otro revés para Nairo Quintana, equipo WorldTour le cerró la puerta: “Esa información es falsa”

El colombiano está en Europa y espera encontrar una solución para su futuro. Colprensa - Archivo

Nairo Quintana ya está en Europa y tiene un solo objetivo: poner fin a la complicada situación por la que está pasando. El corredor colombiano está en óptimas condiciones físicas, no tiene ningún veto por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) o por el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) y tiene sus papeles al día, sin embargo, no ha podido encontrar un equipo con el que pueda competir en 2023. Una de las opciones que surgió en las últimas semanas negó que existan posibilidades para firmar al boyacense.

Te puede interesar: Nairo Quintana: Las tres opciones para competir en 2023

El Groupama FDJ fue uno de los equipos WorldTour que apareció como una de las grandes opciones para Nairo Quintana hace algunos días, sin embargo, esta posibilidad se quedó como un rumor más y con el pasar del tiempo las opciones de que el colombiano llegara a la escuadra francesa se fueron acabando. Ahora fue el mismo director del equipo el que descartó la llegada del campeón del Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016 y aseguró que la información que se estaba dando a conocer “era falsa”.

En una entrevista con NoticiasRCN.com, Sébastien Joly, director deportivo del Groupama FDJ, habló sobre la posibilidad de que Nairo Quintana llegara a la escuadra francesa y aunque los rumores señalaban que existía un supuesto interés, descartó completamente esta posibilidad y desmintió las versiones que se dieron a conocer en las últimas semanas.

Te puede interesar: Estos son los ciclistas colombianos mejor ubicados en el ranking UCI: superan a Enric Mas, y Roglic, entre otros

“Esa información es falsa”, afirmó contundentemente el director deportivo del Groupama FDJ cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Nairo Quintana llegara al equipo francés y aseguró no tenía idea de cómo había surgido el supuesto interés del equipo por el campeón francés, cerrando completamente las puertas a Quintana, que lleva más de seis meses sin contar con una escuadra.

El rumor del interés del Groupama FDJ surgió hace algunas semanas, sin embargo, uno de los grandes impedimentos para que esto se pudiera llevar a cabo es que la escuadra francesa hace parte del MPCC, que si bien no tiene ningún tipo de veto sobre el ciclista boyacense, sí tiene unas reglas muy estrictas para sus escuadras con respecto a los pedalistas que hacen parte de sus plantillas.

Te puede interesar: Por qué los ciclistas Rigoberto Urán y Álvaro Hodeg aún no han disputado una sola carrera UCI en 2023

Nairo Quintana fue sancionado por la UCI luego de que se comprobara en dos pruebas de sangre seca, realizadas durante su participación en el Tour de Francia, la presencia de tramadol. Esto llevó a que el ciclista de Cómbita, Boyacá, fuera descalificado por la entidad de la Grande Boucle pese a que terminó en el sexto puesto de la clasificación general; el colombiano llevó el caso al TAS y el tribunal falló a favor de la Unión Ciclista Internacional.

“El MPCC tiene su reglamento y lo cumplen los equipos que hacen parte de ese grupo, pero también hay equipos no están ahí y esas son las opciones de Nairo (...) La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”, señaló recientemente a El Tiempo, el mánager de Nairo Quintana, Giuseppe Acquadro.

Luis Quintana, padre de Nairo Quintana, aseguró recientemente en una entrevista con el Diario El País de Cali que su hijo, “lo han estado llamando varios equipos últimamente, interesados en tenerlo, y él anda en eso (...) Puede que esté negociando con un equipo, pero hasta el momento no nos ha confirmado porque él es quien nos llama”.

Ahora las opciones que contempla Nairo Quintana son aquellos equipos que no hacen parte del MPCC y el colombiano estaría contemplando firmar con un equipo ProTeam (segunda categoría) y serían tres las escuadras que podrían firmarlo para la actual temporada.

- Tudor Pro Cycling

- Black Spoke Pro Cycling (Bolton Equities Black Spoke)

- Eolo Kometa

Es importante señalar que aunque no se ha confirmado el interés por parte de alguna de estas escuadras, recientemente la Revista Semana habló con Fran Contador, uno de los directores deportivos del Eolo Kometa y de inmediato descartó la llegada de Nairo Quintana y aseguró que los rumores que estaba surgiendo en las últimas semanas sobre el colombiano y la escuadra italiana no eran ciertos.