Favorabilidad de Gustavo Petro sigue cayendo: ahora es del 52%, según la encuesta de Cifras y Conceptos

De acuerdo con cifras y conceptos se analizó el grado de desconocimiento alrededor de algunos servidores públicos. (Pantallazo Encuesta Cifras y Conceptos)

De acuerdo con la encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos que se publicó este jueves 9 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene una favorabilidad del 52%, una desfavorabiidad del 40% y hay un 8% de los encuestados que no lo conoce.

Esto significa que su favorabilidad ha bajado, pues en noviembre de 2022 era del 62%, porcentaje que se había mantenido igual desde agosto del año pasado. En este sentido, los jóvenes entre los 18 y los 25 años son los que más aprueban su gestión (70%), seguido por el grupo etario de los 26 a los 35 años (57%).

Con relación a la vicepresidenta, Francia Márquez, su favorabilidad se ubicó en el 40%, su desfavorabilidad es del 37% y hay un 13% de personas que no la conocen. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, es el servidor público sobre el cual hay más desconocimiento, pues el 51% de los encuestados no lo conocen, y para los que si el defensor tiene una favorabilidad del 21% y una desfavorabilidad del 39%.

En desconocimiento, al Defensor del Pueblo le sigue Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, con un desconocimiento del 44%, una aprobación del 18% y una desaprobación del 38%. Y el tercer funcionario alrededor del cual se hizo una medición con el mayor desconocimiento fue el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, con un desconocimiento del 40%, una favorabilidad del 21% y una desaprobación del 39%.

Reforma a la Salud

Frente a esta reforma, que sin lugar a dudas más ha acaparado la atención de la opinión pública y de diversos sectores políticos, llama la atención que el 69% de los encuestados en zona urbana la conoce, y el 61% de los encuestados en zona rural también tiene conocimiento alrededor del tema.

De aquellas personas que señalaron conocerla, el 74% de los encuestados en zona urbana dijeron entenderla, mientras que el 65% de las personas que la entendieron en zona rural también dijeron entender el grueso alrededor de este tema.

Y del porcentaje de las personas que la entienden, en las zonas urbanas el 50% está de acuerdo con esta reforma y en zona rural es el 60% de los encuestados quienes afirmaron estar a favor de este proyecto alrededor del sector de la salud.

Ahora, frente a la pregunta de si estaría de acuerdo con eliminar su EPS, esta encuesta arrojó que en marzo de 2023 el 80% de los encuestados dijo que no y el 20% de los encuestados dijo que si. En noviembre del 2022 el 71% de los encuestados había dicho que no estaba de acuerdo con su supresión (el 29% que si), y en abril del 2022 el 79% se expresó en contra de eliminar las Entidades Prestadoras de Salud, mientras que el 21% había dicho que si.

Y en términos amplios, ante la pregunta de si quiere usted que la Reforma a la Salud sea aprobada por el Congreso de la República, solamente el 12% de los encuestados respondió que sí como está, como fue radicada (en zona rural fue el 17%). El 45% indicó que si quiere que se apruebe pero con modificaciones (39% en zona rural), el 35% dijo que no quiere que se apruebe (29% en zona rural) y el 8% restante no supo y por consiguiente no respondió (15% en zona rural)

Otras propuestas del Gobierno Nacional

Ahora, con relación a otras reformas del Gobierno Nacional, Cifras y Conceptos le preguntó a los encuestados sobre la ya mencionada reforma a la Salud, Paz total, Transición energética, Reforma laboral y Reforma pensional. Estos fueron los resultados arrojados:

Sobre algunos proyectos del Gobierno. (Pantallazo encuesta Cifras y Conceptos)

Posición ideológica

De acuerdo con esta medición el 20% de los encuestados se considera de izquierda; el 55% de centro y el 25% de derecha. En este orden de ideas, llama la atención que, con relación a la medición hecha en noviembre de 2022, el 30% de los encuestados se consideraban de izquierda (bajó 10 puntos porcentuales). El 26% respondieron ser de derecha y el 44% se consideraron de centro (subió casi 10 puntos).

Ficha técnica

Vale referir que, para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, y Villavicencio se hicieron un total de 1878 encuestas distribuidas así: Bogotá (621), Medellín (295), Cali (264), Barranquilla (211), Santa Marta (161), Manizales (165) y Villavicencio (161).

Y para los municipios clasificados como rurales se hicieron un total de 153 encuestas, distribuidas así: Santa Rosa de Osos (25), Uribia (26), San Vicente del Caguán (26), Tibú (25), Bolívar (Cauca) (25) y Yotoco (26). Esta muestra intencional es de carácter exploratorio para conocer las percepciones de la población rural.

Ficha técnica página 1.