Así fue la primera presentación de Karol G en El Show de las Estrellas: Jorge Barón compartió las imágenes

Karol G es una de las artistas del momento a escala mundial con canciones y álbumes número uno en las plataformas digitales. Sin embargo, él éxito que hoy por hoy disfruta la cantante urbana no llegó mágicamente ni tampoco lo alcanzó en un pestañeo. Desde su adolescencia ha trabajado arduamente en su carrera musical. Incluso, pasó —como cientos de artistas nacionales e internacionales— por el escenario de ‘El Show de las Estrellas’.

El pasado 8 de marzo, Jorge Barón (presentador del show) compartió desde sus redes sociales un fragmento de lo que fue la presentación musical desarrollada por la reguetonera, que aproximadamente data del año 2008.

Así las cosas, en lo corrido del clip se puede ver al presentador animando al público de Sogamoso (Boyacá) con su icónico: “¡Entusiasmo!”; posteriormente, le da la bienvenida a una entonces adolescente, Karol G. “Avanzamos con este concierto, el 208 de esta gira que adelantamos por todo el territorio colombiano y, enseguida, llamamos a tarima a Karol G, una joven cantante antioqueña que hoy hace su debut en la televisión colombiana”.

La reguetonera entra al escenario y después de saludar a Jorge Barón, le comenta: “Muchas gracias don Jorge. Me siento, de verdad, súper contenta por estar acá. Había tenido la oportunidad de cantar en varias partes, pero no en un público tan extremadamente grande, y muchas gracias a ti por la oportunidad de invitarme al Show de las Estrellas”.

15 años después de su concierto en el tradicional programa colombiano, Karol G obtuvo un histórico logro con su álbum ‘Mañana será bonito’ (lanzado el pasado 24 de febrero): “se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200″, como escribió en su cuenta de Instagram.

Además, su canción en conjunto con Shakira: ‘TQG’ (que está en el disco), fue número uno global; primera vez que la paisa obtiene este título con un tema. “No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con Shakira y ella sabe lo honrada que me siento. TQG: ¡Número uno global Gracias a todos por el amor infinito”, escribió nuevamente Karol G en sus redes sociales.

La primera tarima que tuvo Karol G, según su padre:

No es un secreto todo el esfuerzo y empeño que le ha puesto Karol G a su carrera musical, como se mencionó al principio de esta nota; cosa que también ha hecho su padre —Guillermo Giraldo (Papá G)— quien le ha brindado todo el apoyo posible desde el inicio.

En este sentido, el pasado 5 de marzo Papá G compartió desde sus Historias de Instagram algunos viejos recuerdos junto a su hija menor, entre ellos, publicó un video que ya tiene ocho años de antigüedad. En las imágenes se le ve a Giraldo recostado en una cama mientras Karol G está parada sobre ella usándola de escenario, a su vez, la paisa interpreta —como si tuviera un gran público enfrente— la canción que lanzó por aquel tiempo: ‘Ricos besos’.

“Primera tarima, primer micrófono, primer público. 2015. Y hoy cumpliendo sueños”, escribió el padre de la cantante, al respecto.

Papá de Karol G comparte recuerdo de la primera ‘tarima’ que tuvo la cantante urbana

Karol G estrenó el video musical de ‘Mientras me curo del cora’:

No sobra recordar que, Karol G está estrenando video musical; pues el 7 de marzo le entregó a sus millones de fanáticos el videoclip de ‘Mientras me curo del cora’, que también hace parte de su más reciente trabajo discográfico. “Es probablemente uno de los videos más especiales que he grabado en toda mi carrera”, escribió la cantante colombiana en sus redes sociales.