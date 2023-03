Esperanza Gómez rechazó una escena con Nacho Vidal: esta fue la razón

Esperanza Gómez reveló cuales eran sus dos fantasias sexuales cuando era adolescente (@yoesperanzagomez/Instagram)

Durante las últimas semanas Esperanza Gómez ha concedido varias entrevistas en las que se ha mostrado clara, sin tapujos y muy honesta. En ellas ha dejado desde revelaciones de su vida antes de sumarse a la industria del cine para adultos en 2009, hasta gestos bien picantes, entre los que se incluyen sus besos con la presentadora Flavia Dos Santos y luego con la influenciadora Angie Pangie, que causaron furor en las redes sociales.

Por supuesto, también se ha referido a su experiencia en la industria del porno, y durante una entrevista en el programa La Tele Letal de Red+ compartió un hecho muy llamativo. Durante la charla con los presentadores Martín De Francisco y Santiago Moure, el primero le preguntó a Esperanza si alguna vez le pidieron que realizara una escena con otro actor y ella se negó por algún motivo.

La caldense respondió con una sonrisa picarona, puesto que no estaba segura si debía responder esa pregunta. Sin embargo, tardó unos instantes en animarse a responder la pregunta y sorprendió con el nombre que soltó: el español Nacho Vidal.

“Con el único actor que yo dije que no iba a grabar fue con Nacho Vidal. No porque no considere que es un buen actor. De hecho lo admiro, lo respeto, me encanta su trabajo. Además el man es buen catre”

El “pero”, de acuerdo con Esperanza, se originó años antes a su ingreso en la industria, puesto que vio una de las producciones de Nacho y encontró algo que no le gustó, al punto que lo mantuvo presente cuando le ofrecieron la oportunidad:

“Antes de entrar a la industria del entretenimiento adulto vi una película donde le escupía a una chica en la cara. Mi papá me enseñó que cuando te querían insultar era mejor que te dijeran hijo de p$#% en la cara a que te escupiera, porque el escupir a una persona significa desprecio”

Moure acotó la respuesta de Esperanza diciendo que dependía de con qué escupiera, a lo que Esperanza respondió “si me escupe con la boca es desprecio, pero si me escupe con la manguera, obviamente no es desprecio”.

Esperanza Gómez habló del machismo en la industria del porno

Otra de las preguntas que llamaron la atención de la entrevista involucró un hecho muy denunciado alrededor de la industria del cine para adultos a lo largo de los años, el predominio del machismo en ella. Cuando Santiago Moure le preguntó si esto era cierto, Esperanza dio un punto de vista basado en su experiencia:

“Eso dicen porque la mayoría de los consumidores de la industria del entretenimiento adulto son hombres, y porque siempre dicen que a la mujer se le somete dentro de la industria. Pero no estoy 100% de acuerdo. Las mujeres hoy en día también disfrutamos y consumimos la pornografía. Aparte de eso, las mujeres también disfrutamos del sexo. Entonces, siempre nos estamos victimizando frente al hombre. Si estamos peleando por la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, deberíamos sentirnos cómodas con ese hecho. Nosotras también disfrutamos”

Para enfatizar su punto, Esperanza se refirió a la dominación del hombre sobre la mujer durante el acto sexual (una de las causas más referidas para hablar del machismo en la industria del porno) y defendió que hay personas a las que le gusta ese juego de roles: