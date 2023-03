Por problemas de convivencia en “La Descarga” Gusi y Breiner terminaron llorando

Breiner y Gusi rompieron en llanto tras compleja situación en el campamento (captura video La Descarga)

Gusi no pasó una buena noche durante el más reciente episodio del concurso de canto La Descarga, pues no solo tenía que despedir a un participante de su equipo, sino que se enfrentó a la división que existe entre los cuatro pupilos que quedan en su equipo y que afecta a todo el campamento musical.

Te puede interesar: Participante de “La Descarga” recordó los difíciles momentos que vivió antes de salir de Cuba: “Nunca había probado la carne de res”

El Puma del Vallenato, Breiner, Franko y Byordy debían enfrentarse en la tornamesa del programa para no ser e próximo eliminado y convertirse en los tres semifinalistas del equipo de Gusi. Sin embargo, un enfrentamiento entre Breiner y El Puma trascendió a las presentaciones, haciendo que el primero llorara desconsolado sobre el escenario, mientras al segundo lo distrajo tanto que lo convirtió en el eliminado de la noche.

En resumen, Breiner le comentó a Dareska que El Puma se había besado con Laura Azul, lo hizo para disculparse con ella por haberla juzgado previamente por sus confianzas con el cantante vallenato. Dareska comentó el tema con el resto de sus compañeros, quienes decidieron no creer en las palabras de Breiner; mientras que El Puma y Laura Azul negaron rotundamente sus besos y aseguraron respetar sus respectivos matrimonios.

Breiner pidió perdón a los mentores por la mala vibra en el campamento (captura video La Descarga)

Aunque, efectivamente, las cámaras del campamento musical captaron a los cantantes besándose, ellos lo negaron y todos los participantes les creyeron y señalaron a Breiner de querer crear conflicto en la casa. A El Puma le fue muy mal en su presentación y cuando Jessica Cediel le preguntó a Dareska su opinión sobre el desempeño de su compañero, esta culpó a Breiner por esto, revelando ante todos lo que este le había comentado en privado y señalándolo de querer debilitar al cantante vallenato.

Te puede interesar: Marbelle lo hizo de nuevo: besó a un participante de “La Descarga”

Acto seguido, se dio la presentación de Breiner, quien también se dejó ver afectado por las reacciones de sus compañeros. Contrario a lo que pasó con su compañero de equipo, sus sentimientos hicieron que su show impactara de manera positiva a los mentores, quienes quedaron conmovidos al ver que al final de su presentación el cantante se tiró al suelo y comenzó a llorar.

Carlos Calero intentó calmar al cantante, poniendo su mano en el hombro del artista, pero este siguió llorando. Finalmente, Gusi bastante afectado se sentó al lado de Breiner y lloró con él sobre el escenario. “Por fin, se cayó un muro”, expresó Marbelle al ver al participante que ha sido calificado como el más “conflictivo”, llorando frente a todos. Por su parte, los otros mentores recalcaron que ellos no evaluaban la convivencia, sino el desempeño musical.

Gusi lloró bastante porque su equipo está dividido por culpa de los rumores (captura video La Descarga)

El artista, cuando pudo hablar, le pidió perdón a su mentor. “Quiero pedirle perdón a Gusi, por defraudarte con tu equipo. Solo Dios sabe los pensamientos y sentimientos de mi corazón y los de mis compañeros, pero no me parece lo que está pasando. Tengo que pedir perdón a todos los mentores por la mala vibra del equipo; no se lo merecen ustedes, ni Colombia”. Marbelle concluyó las palabras del artista señalando que “tampoco te mereces tú lo que estás sintiendo”.

Te puede interesar: Marbelle le reclamó a Mel García por besar a otra participante en “La Descarga”

Maía pidió a todos en el campamento que se perdonaran entre ellos para que la competencia pudiera continuar con normalidad, esto mientras Gusi seguía llorando en su puesto, por lo que Breiner fue a abrazarlo. El artista señaló que le dolía todo lo que estaba pasando, pues El Puma también era su amigo y que sus palabras con Dareska nunca habían sido con la intención de lastimarlo.

“Me ha tocado la nube gris de la convivencia”, empezó a decir el cantante Gusi. “Al mismo tiempo tengo a unos cantantes muy talentosos y en mi estilo de vida no acostumbro a llevar una vida conflictiva. Pero sí les puedo decir que hasta mis 15 y 16 años con la persona que más peleé fue mi hermano y hoy no concibo mi vida sin él”.