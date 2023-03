Karol G estrenó el video oficial de “Mientras me curo del cora”

En la última década Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes en el mundo de la música. Así lo demostró con sus recientes éxitos, entre los que se encuentra su álbum ‘Mañana será bonito’, el cual se encuentra número 1 en Billboard Top 200.

Te puede interesar: Karol G reveló cuál fue la primera canción que escribió: tenía 8 años

Y es que los últimos lanzamientos de Karol G se han convertido en un fenómeno global, desde su colaboración con la colombiana Shakira, hasta llegar a ser la primera artista latina femenina con un álbum 100% en español que llega a lo más alto de la lista Billboard.

Por eso, para Karol una forma agradecer a sus seguidores el apoyo que le han dado a ‘Mañana será bonito’ fue lanzar el video de ‘Mientras me curo del cora’, que, según la cantante, es uno de los más especiales que ha grabado en toda su carrera musical.

Te puede interesar: Karol G dice que la colaboración entre Shakira y Bizarrap retrasó el lanzamiento de su álbum

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram @kariolg, en la que compartió una pequeña parte del video con un mensaje.

Karol G anunció el lanzamiento del video oficial de su canción 'Mientras me curo del cora'. Crédito: @karolg / Instagram

“Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” que es probablemente uno de los videos mas especiales que he grabado en toda mi carrera 🌸✨☀️🌈🌷 7:00 AM HORA DE HAWAI 🌺✨”, fue el mensaje que compartió en su publicación en Instagram.

Te puede interesar: Karol G reveló que rechazó una colaboración con Shakira mucho antes de que saliera “TQG”

“Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento”, así comienza la letra letra de la canción mientras se ve a Karol caminando por una de las playas de la paradisiaca isla de Hawái.

Karol G estrenó su nuevo video 'Mientras me curo del cora', inspirado en Hawái y, según la artista, uno de los más especiales que ha grabado en su carrera. Crédito: Karol G / Youtube

En medio de la canción, que contiene una letra de desahogo personal, Karol se ve feliz, disfrutando del paisaje, del mar y aprovechó para resaltar elementos de la cultura hawaiana, como los paisajes y los bailes característicos de la isla.

Inclusive, a Karol G le sobró tiempo para montarse en una tabla de Surf, uno de los deportes que más se practican en Hawái gracias a sus olas, y por el que miles de turistas y deportistas profesionales viajan cada año a la isla.

Las lágrimas de Karol G por sus éxitos

El lanzamiento de TQG en colaboración con Shakira y la gran acogida que ha tenido su nuevo álbum Mañana será bonito le sacaron lágrimas a Karol G, que no pudo más que agradecer a Dios por tantas bendiciones en el último tiempo.

A través de un video en sus redes sociales, Karol G dejó ver su lado más humano al llorar frente a la cámara por la sorpresa del alcance de su música. Y es que mientras se encontraba en un vuelo de París a San Juan, Puerto Rico, se sintió tan conmovida que compartió sus lágrimas de alegría con sus seguidores.

“Ey familia, ¿cómo están?, bueno yo estoy en el vuelo regresando de París a Puerto Rico, para mis ensayos en Puerto Rico, y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados, y cinco horas después del vuelo me conecté al WIFI para darme cuenta que ‘TQG’, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también”.

En medio del video, Karol también le envió un mensaje a sus seguidores y a su familia, a quienes les agradeció por siempre estar ahí luego de tanto trabajo, “me siento muy especial por todo el amor que me regalan, les agradezco con todo mi corazón porque ustedes hacen parte de este sueño, hacen parte de todo lo bueno que me pasa, y gracias que me dan la oportunidad de celebrar todas estas cosas con mi familia”.