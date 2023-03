Así va la Liga BetPlay: América sigue liderando y el Cali se hunde en la tabla

Se jugó una nueva jornada de la Liga colombiana 2023.

Una nueva jornada de liga se jugó casi todas las plazas del país, fecha que dejó importantes resultados y fue conveniente para el América de Cali; club que, aunque no jugó en este fin de semana, sigue al mando de la tabla de posiciones. El Once renovó su cuerpo técnico para corregir el camino y el Cali volvió a caer como visitante.

Deportivo Cali y la sombra del descenso

El cuadro Azucarero cayó en su visita a Millonarios, en un partido marcado por el buen ritmo. La derrota de los vallecaucanos en Bogotá ha generado diferentes reacciones, pues muchos consideran que este tipo de resultados únicamente acercan al Cali a la inminente zona del descenso. Sin embargo, el técnico Jorge Luis Pinto aseguró que dicho concepto no está en su lista, pues están enfocados en seguir escalando en el torneo.

“Los resultados no son los mejores, pero por la cabeza de nosotros no nos pasa nada diferente que subir y escalar, y en eso estamos comprometidos todos. No hemos tenido suerte, en este caso frente a Pereira, dos ataques nos hacen un gol, no pudimos sobreponernos al bloque defensivo que nos hizo el Pereira, pero estamos convencidos de que vamos a salir para adelante de esto, no nos cabe la menor duda, el equipo está corriendo, está jugando con la pelota y yo pienso que vendrán los resultados pronto”, expresó el técnico.

Deportivo Cali volvió a caer en Liga. @Asodeporcali/Twitter

El Once Caldas ganó y renovó su cuerpo técnico

La salida de Diego Corredor del cuerpo técnico del Albo de Manizales obligó a la institución a buscar urgentemente un técnico, claramente, esto estaba sujeto a la decisión de la asamblea, la cual determinó la designación de Pedro Sarmiento, Hernán ‘El Arriero’ Herrera y Gustavo Chaverra, los cuales toman las riendas del club junto a Elkin Soto, quien venía realizando funciones como interino.

“Once Caldas DAF presentó a su nuevo cuerpo técnico integrado por los profesores Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera y Gustavo Chaverra. La presentación oficial de los nuevos integrantes de la institución se realizó en el museo del equipo blanco”, expuso el equipo.

El Once venció al Bucaramanga 0-1, resultado que resalta el proceso del Elkin Soto, que ya suma dos triunfos al hilo. El técnico reflexionó tras el partido, considerando que no ganaron de la mejor forma, pues a pesar de sentirse tranquilo con los tres puntos, tiene claro que no se jugó de la mejor forma.

“Somos autocríticos, creo que eso es un punto de partida importante, que todo el mundo sepa en lo individual y en lo grupal que se hizo, porque no estamos contentos con el desempeño, pero sí con el resultado, pero sí queremos sumar y alejarnos de los últimos lugares y buscar la clasificación, porque eso es lo que queremos. Tenemos que partir desde la autocrítica y trabajar, eso es el día a día, porque cada partido para nosotros es vital, siempre sumar es necesario”, expuso Soto en rueda de prensa.

El último equipo del antioqueño fue Atlético Nacional. Imagen: @oncecaldasoficial/Instagram

Resultados de la fecha de Liga BetPlay

Bucaramanga 0-1 Once Caldas

La Equidad 1-1 Alianza Petrolera

Envigado 3-2 Independiente Santa Fe

Unión Magdalena 1-1 Jaguares

Independiente Medellín 3-0 Águilas Doradas

Millonarios 2-0 Deportivo Cali

Deportivo Pasto 0-1 Atlético Nacional

Deportiva Pereira 1-1 Deportes Tolima

Atlético Huila 3-2 Boyacá Chicó

Tabla de posiciones

1. América de Cali- 13 puntos

2. Atlético Nacional - 12 puntos

3. Águilas Doradas - 12 puntos

4. Boyacá Chicó - 10 puntos

5. Envigado - 10 puntos

6. Deportivo Pereira - 10 puntos

7. Millonarios - 9 puntos

8. Jaguares - 9 puntos

9. Atlético Bucaramanga - 9 puntos

10. Deportivo Independiente Medellín - 8 puntos

11. Once Caldas - 8 puntos

12. Deportivo Pasto - 7 puntos

13. Unión Magdalena - 7 puntos

14. La Equidad - 6 puntos

15. Junior - 6 puntos

16. Deportes Tolima - 6 puntos

17. Independiente Santa Fe - 6 puntos

18. Deportivo Cali - 6 puntos

19. Alianza Petrolera - 5 puntos

20. Atlético Huila - 4 puntos