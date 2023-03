Anuel lanzó pistas de su nueva canción: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”

El domingo cinco de marzo de 2023, en su cuenta de Twitter Anuel publicó la frase “los hombres no lloran, los hombres facturan”, una clara referencia a la popular línea que aparece dentro de la colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap. Crédito: @Anuel_2bleA / Twitter

Las indirectas por parte del cantante puertorriqueño Anuel AA a la canción TQG (Te quedó grande) de Shakira y Karol G no paran. El domingo 5 de marzo de 2023, en su cuenta de Twitter Anuel publicó la frase “Los hombres no lloran, los hombres facturan”, una clara referencia a la popular línea que aparece dentro de la colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap.

Tras el estreno de TQG, en la que Shakira le dedica varios versos a su expareja, el empresario y exfutbolista Gerard Pique, Karol G también aprovechó la oportunidad para lanzar algunos dardos a su exnovio, Anuel AA.

TQG, que ya se volvió un éxito a nivel global, le permitió a Anuel lanzar varias indirectas a Karol G como, por ejemplo, su canción ‘Más rica que ayer’, en la que le dedica varios versos ay compara la relación que tenían con la de Shakira y Piqué.

Pero las respuestas por parte de Anuel a Shakira y Karol G no paran. En la noche del domingo 5 de marzo de 2023, Anuel publicó a través de su cuenta de Twitter una frase que hace alusión a una de las líneas que le dedicó Shakira a su expareja Piqué.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣💰💸💵💶💷 #MasRicaQueAyer. #RompeCorazones 💔🔜”, fue la frase que acompañó varias fotos de Anuel donde se ve en el estudio.

La publicación causó polémica en redes, pues ha dado a pensar que puede ser o una frase que incluirá en una nueva canción, o incluso, la inspiración para un nuevo tema. Lo que sí es cierto, es que la duda se resolverá una vez Anuel publique su nuevo EP Rompe Corazones, disco que incluirá su última canción en colaboración con DJ Luian y Mambo Kingz, ‘Más rica que ayer’.

Las indirectas a Karol G

En su más reciente canción ‘Más rica que ayer’, Anuel le dedicó varias líneas a Karol G como respuesta a TQG, en la que Karol se despachó contra Anuel luego de su mediático rompimiento y la posterior relación con la cantante dominicana Yailin la más viral.

Aunque no se puede asegurar que la totalidad de la canción sea dedicada a Karol, sí hay fragmentos que permiten pensar que están inspirados en la Bichota. Una de las líneas que Anuel no desaprovechó para recordar que Karol fue “bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”.

En otro de los versos, Anuel le mandó un claro mensaje a la colombiana y comparó su relación con la de Shakira y Piqué, “ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes. Tírame al DM, no pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

Anuel agradeció a sus fanáticos el apoyo a la canción, que se encuentra como segunda a nivel mundial en el ranking de Music Videos Trending Worldwide (al 5 de marzo de 2023).

A través de sus redes sociales, Anuel comentó: “gracias a todo el mundo escuchando y viendo el vídeo apoyándome en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo”.

Anuel se encuentra trabajando en una colaboración con Maluma, J Balvin y Jhay Cortez, que se espera sea parte del nuevo álbum de Maluma, titulado ‘Don Juan’.

Así lo dio a conocer el propio Anuel en su cuenta de Instagram, en la que publicó un video celebrando el éxito de ‘Más rica que ayer’ en compañía de Maluma, Mambo Kingz, J Balvin, Jhay Cortez, DJ Luian, entre otros.