Salida de Shakira de España estaría en vilo por culpa de los padres de Piqué

Shakira junto con Sasha y Milán, sus hijos, a quienes tiene planeado llevarse a vivir a Miami, pero sus abuelos ahora se oponen. @shakira/Instagram

Aunque legalmente todo parece estar aclarado en cuanto a la patria potestad de los niños Milan y Sasha, todo parece indicar que la disputa entre Shakira y Gerard Piqué aún no termina en lo que se refiere a la salida de los niños de España, pues medios de ese país han señalado que los padres del exfutbolista no estarían del todo contentos con que la barranquillera se los lleve rumbo a Miami.

Te puede interesar: Padres de Piqué ansiosos ante la inminente salida de Shakira de España: “Se ha hecho insostenible”

Pese a que no viven juntos y es mínimo el contacto que tienen, debido a los compromisos que tiene la intérprete de Te Felicito y Monotonía, que en ocasiones no puede cumplir la cita de recogida en el colegio de los menores, la barranquillera le cede el turno al exdefensa central del F. C. Barcelona para que los recoja y los lleve a sus actividades extraescolares.

En medio de toda la controversia por la separación tras 12 años de relación, ha surgido, el lunes 6 de marzo, información que señala medios españoles que indcan que los padres del empresario y dueño de Kosmos, donde también trabajó Clara Chía, se oponen rotundamente al futuro que tendrían sus nietos en los Estados Unidos.

Gerard Piqué y Shakira se han reunido hoy en un despacho de abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre los términos de su separación. Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group

Según reveló el portal Informalia, la colombiana tendría que viajar casi que de inmediato a Miami, para que su padre sea atendido allí y esto haría que la barranquillera se lleve casi que al mismo tiempo a sus hijos. Pero, el principal problema, destaca el medio, es que el catalán no tiene comunicación alguna de la salida de sus hijos de España, lo que retrasaría los planes de la artista.

Te puede interesar: Gerard Piqué quedó al descubierto con mentira “piadosa” a Shakira, sobre sus hijos

Esto habría despertado el enfado de Montserrat Bernabéu y del padre de Piqué, debido a que les parece una “barbaridad”; sumado a esta situación, los niños tendrían que dejar sus clases en España, sin haber terminado el periodo escolar, lo que los disgustaría aún más.

Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Shakira fue captada en el pasado, saliendo del Aeropuerto de Miami junto a sus hijos, en medio de acusaciones de fraude fiscal en España. Ella lucía un vestido color rosa pálido que acentuaba su cintura y sonreía alegremente a las cámaras. Los niños caminaban de la mano de su madre mientras atravesaban el aeropuerto. La cantante ha sido acusada por los fiscales españoles de no pagar 14,8 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, cuando supuestamente no residía en el país europeo.

Todo listo para su salida de Barcelona con Milan y Sasha

Las negociaciones por la custodia de los niños tardaron aproximadamente siete meses, en los que abogados de ambas partes intentaron acordar lo mejor posible que ninguno de los dos perdiera. Luego de este tiempo, la pareja finalmente acudió al juzgado 18 de familia en Barcelona, para definir que sería la colombiana quien se quedará con la patria potestad de los pequeños Milan y Sasha.

Te puede interesar: Entrevista a Shakira: declaraciones sobre la polémica de sus canciones y la vida después de su separación

Y aunque siempre se aseguró que el plan de la artista era abandonar España tan pronto como le fuera posible, lo cierto es que la salud de su padre lo ha impedido, por lo que la marcha ha debido retrasarse un poco más de lo esperado.

Shakira compartió una enternecedora fotografía junto a sus hijos, Milán y Sasha. Tomada de Instagram @shakira

Según el podcast Mamarazzis, de las periodistas, Laura Fa y Lorena Vázquez, el padre de la colombiana aún no está completamente recuperado, pero Shakira ya tiene fecha para salir de España y esto sería en abril próximo.

“Lo que nos cuentan hoy es que ya tiene una fecha prevista para irse a Miami, que sería el 1 de abril. Si todos los astros se alinean y todo acaba funcionando, ella quiere partir ya”. afirmó Laura Fa.

Adicionalmente, se conoció que la barranquillera habría perdido los derechos sobre la casa en la que actualmente reside en Barcelona junto a sus hijos, según información revelada por el paparazzi Jordi Martin, que tuvo acceso a las escrituras de la mansión y allí ya no figura el nombre de la intérprete de Moscas en la casa.