Ninguno de los ministros mencionados en los chats de Nicolás Petro pudo cometer ilegalidades, aseguró Alfonso Prada

Alfonso Prada y Nicolás Petro Burgos

Nicolás Petro Burgos le dijo a su esposa Day Vásquez que el ministro del interior Alfonso Prada le había dado 10 cupos, aparentemente en referencia a vacantes para abogados, que repartiría entre amigos y aliados políticos; hechos que el presidente Gustavo Petro solicitó investigar. El también portavoz del Gobierno nacional negó haber realizado ese acuerdo y defendió a sus compañeros mencionados en las denuncias.

“La palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el Ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada”, señaló Prada en referencia a la mención en los chats de Petro Burgos revelados por Semana y que tienen al hijo mayor del jefe de Estado en la mira de los entes judiciales y disciplinarios.

“Conocía a Nicolás Petro en la campaña presidencial y él fue uno de nuestros de coordinadores de nuestra actividad política electoral en el departamento del Atlántico y en la costa Caribe. Lo conozco, tuvimos un tránsito tranquilo dentro del marco de la campaña. En el gobierno nacional me he reunido un par de veces con él, que yo recuerde, no creo que tenga más, y ambas se desarrollaron el año pasado”, aclaró el ministro del Interior.

Prada señaló que sí se realizó un proceso de contratación para personal del Ministerio, para un total de 30 abogados de los cuales se contrataron 20, pero se realizó a través de la plataforma de LinkedIn y estuvo a cargo de la directora jurídica de la entidad.

“No creo que ninguna de ellas provenga de ninguna recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente a través de las redes. Si alguien presentó una hoja de vida, lo hizo a través de nuestras redes y tuvo que someterse estrictamente al procedimiento y al cumplimiento de las medidas que tenemos en recursos humanos”, señaló el jefe de la cartera.

En los chats de Petro Burgos también aparecen mencionados Carolina Corcho, ministra de Salud; Alejandro Gaviria, exministro de Educación; María Isabel Urrutia, exministra del Deporte; Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social; Jorge Eduardo Londoño, director del Sena; así como Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

A todos ellos los defendió el portavoz del gobierno nacional. “Ninguno de los ministros mencionados tiene la posibilidad de haber hecho cualquier tipo de ilegalidad alrededor de ello porque hay una regulación legal y el presidente, desde la hora cero, con el decálogo que nos hizo en la posesión, una de ellas fue la transparencia y la rectitud en todos los procedimientos en el ejercicio de nuestra vida pública”, sostuvo Prada sobre la instrucción.

Incluso, el 2 de febrero cuando los funcionarios se disponían a salir de un consejo de ministros, explicó Prada, el presidente Gustavo Petro les solicitó volver a sentarse para impartirles una instrucción después de, aparentemente, haber recibido la información que saldría casi un mes después acerca del comportamiento de su hijo.

“No siendo parte de la agenda, el presidente nos dice: vuélvanse a sentar, he tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles no tener ningún tipo de contacto con mi familia ni con mi hijo ni con mi hermano ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias ni ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes”, narró el ministro del Interior.

Prada sostuvo que se someterá a las investigaciones correspondientes y responderá a los órganos de control o judiciales que lo requieran.

Carolina Corcho sobre reuniones con Nicolás Petro

La ministra de Salud, Corcho, también se pronunció acerca de las menciones hechas por Petro Burgos en chats personales. Confirmó que ha sostenido conversaciones con el diputado del Atlántico, comparándolo con otros funcionarios públicos, pero negó cualquier tipo de favores.

“Hemos conversado con Nicolás Petro, como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas”, escribió en Twitter.