Nairo Quintana: Las tres opciones para competir en 2023

El colombiano ya estaría en Europa con el objetivo de encontrar un equipo para competir en la actual temporada. Arkéa Samsic.

Tras los difíciles meses que ha tenido que pasar Nairo Quintana, su situación parece que empieza tener solución y con el pasar de los meses se van esclareciendo muchas de las circunstancias que lo han llevado a quedarse sin equipo en la actual campaña. Lo sucedido tras el Tour de Francia 2022 le han impedido competir en las carreras más importantes de los primeros meses de 2023 del calendario UCI y aunque parecía que esta era una situación definitiva, en su camino ya aparecieron algunas opciones.

Te puede interesar: Nairo Quintana respondió a las críticas: “Son muy despectivos”

Tras haber culminado en el sexto lugar de la clasificación general de la Grande Boucle, la Unión Ciclista Internacional sancionó al colombiano y lo descalificó luego de que en dos pruebas de sangre seca apareciera la sustancia tramadol, que, pese a que no es ilegal, sí está prohibida por la carrera francesa. Esto llevó a que saliera del Arkéa-Samsic en septiembre de 2022 y pese a los intentos de defenderse en el TAS, finalmente se ratificó la sanción de la UCI.

El Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) es una entidad que lucha en contra del dopaje en el ciclismo y uno de sus objetivos era convertir el tramadol en una sustancia ilegal, algo que lograron y a partir del 2024 se regirá de esta manera. Los equipos que pertenezcan a esta entidad deben cumplir con las estrictas normas y una de estas es no contar con le presencia de corredores que hayan violado algunas de las reglas, como el uso de la sustancia en mención, por ejemplo. Esta ha sido una de las razones por las que a Nairo Quintana se le ha dificultado encontrar una escuadra.

El corredor boyacense se encuentra actualmente sin equipo. @nairoquinco - Instagram

Las tres opciones de Nairo Quintana

En una reciente entrevista con el diario El Tiempo, el mánager de Nairo Quintana, Giuseppe Acquadro, habló de la actualidad del colombiano y de las opciones que maneja para volver a competir a futuro. Aunque fue enfático en mencionar que, por ahora, “no se sabe nada”, sí dijo que el colombiano no tiene ningún veto por parte de la Unión Ciclista Internacional o el Movimiento por un Ciclismo Creíble.

Te puede interesar: Mánager de Nairo Quintana habló de la UCI y el futuro del ciclista: “Hay que tranquilizarse”

“El MPCC tiene su reglamento y lo cumplen los equipos que hacen parte de ese grupo, pero también hay equipos no están ahí y esas son las opciones de Nairo (...) La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”, aseguró Acquadro.

Además, el mánager del corredor resaltó que las opciones que tiene el colombiano son precisamente esos equipos que no pertenecen al MPCC. Actualmente la entidad cuenta con nueve equipos WorldTour y con 15 ProTeam, sin embargo, la opción que estaría contemplando el ciclista sería una escuadra de la segunda categoría, tal y como lo hizo tras su salida del Movistar Team en 2020 y firmó con el Arkeá-Samsic, escuadra con la que consiguió el ascenso.

El ciclista colombiano cuenta con algunas opciones para la temporada. @nairoquinco - Instagram

Estas serían las tres opciones para Nairo Quintana

- Tudor Pro Cycling

Te puede interesar: Nairo Quintana recibió una ayudita de la UCI: su situación podría mejorar en las próximas semanas

- Black Spoke Pro Cycling (Bolton Equities Black Spoke)

- Eolo Kometa

Aunque no se ha confirmado el interés por parte de alguna de estas escuadras, recientemente la Revista Semana habló con Fran Contador, uno de los directores deportivos del Eolo Kometa y de inmediato descartó la llegada de Nairo Quintana y aseguró que los rumores que estaba surgiendo en las últimas semanas sobre el colombiano y la escuadra italiana no eran ciertos.

En una reciente entrevista con el Diario El País de Cali, el padre del pedalista boyacense, Luis Quintana, aseveró que su hijo ya se encuentra en Europa y está solucionando los inconvenientes que le han impedido competir con alguna escuadra en 2023 y resaltó que, “a Nairo lo han estado llamando varios equipos últimamente, interesados en tenerlo, y él anda en eso (...) Puede que esté negociando con un equipo, pero hasta el momento no nos ha confirmado porque él es quien nos llama”.