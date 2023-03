Le llueven críticas a la presentadora Elianis Garrido tras tercera rinoplastia

Elianis Garrido Zapata nacida en Barranquilla el 26 de octubre de 1987 es una actriz, modelo, bailarina y presentadora colombiana, que se hizo reconocida por su muy entretenida participación en el reality show del canal RCN, Protagonista de nuestra tele 2012, tras la conquista de una gran fanaticada luego se destacó en la pantalla chica y grande por sus papeles actorales.

Elianis Garrido se mostró con la nariz vendada durante una celebración familiar | Imagen: captura de pantalla Instagram

Su familia, de ascendencia antioqueña, tuvo que emigrar a la costa colombiana a causa de la violencia que en su momento azotó al departamento y aunque se graduó como abogada, no ejerció ya que empezó a interesarse en gran escala en la actuación y esto la llevo a incursar en el mundo escenico.

La artista siempre está en el ojo del huracán por sus contenidos en redes sociales ya que, a través de las mismas, mantiene a sus seguidores al tanto de su próxima actividad, ya bien sea actuando, bailando y/o acudiendo a conciertos de reggaeton en los que junto a sus amigas baila, disfruta y hasta hace mímicas.

No es ningún secreto que la presentadora de entretenimiento ha generado un poco de controversia entre sus seguidores por algunos cambios físicos que se ha venido haciendo, pues para muchos su cara luce un poco extraña tras su tercera rinoplastia.

Las primeras dos cirugías según explicaba a través de sus redes sociales, no se realizaron por un tema puntualmente estético, en lo contrario se hicieron por un tema de salud ya que en sus propias palabras la Barranquillera confirmó que, la decisión no fue fácil y la hizo cuestionarse sobre lo que sucedería más adelante.

Un constante dolor e incomodidad hicieron que buscara intervención quirúrgica ya que su cuerpo no estaba reaccionando bien con los procedimientos que hicieron otros especialistas en el pasado.

En sus palabras y según la revista Semana: “Tomar la decisión no fue fácil tenía miedos y con antecedentes dolorosos en mi nariz. Mis últimas dos cirugías anteriores en su momento quedaron súper bien y yo estuve tranquila, las últimas dos fueron con grandes profesionales, nunca fue una mala praxis. Mi piel y los injertos del cartílago de la oreja empezaron a molestar con el tiempo, ¿por qué? No lo sé. No soy médica, pero según me han explicado, pasa mucho con personas con problemas de cicatrización y de piel gruesa, es como una lotería, este último año yo tenía un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía”, mencionó en un post de su cuenta.

En adición a eso agregó que el injerto de oreja que le pusieron en su nariz no estaba dando los resultados esperados y era rechazado por su cuerpo. Al percatarse de la situación, sabía que tenía que decidirse y mirar cuál camino tomaba, pues su imagen representa su trabajo tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales.

Aunque al parecer Elianis quedó contenta con el resultado, sus seguidores, no tanto ya que consideran que el resultado de esta última intervención lo que produjo fue que su cara se viera mucho más “rara”.

Todo se hizo más evidente tras la publicación de un vídeo en el que junto a sus compañeros de set se sacan algunos ‘trapitos al sol’ con la tendencia “alguien de aquí”. Sin embargo, los cibernautas se percataron de que el rostro de la presentadora luce algo inusual.

Hasta el momento la celebrity no se ha pronunciado al respecto y su público está al tanto de saber qué fue lo que se hizo.