Egan Bernal definió su fecha de su regreso a Europa, aseguró que su rodilla mejoró “de un día para otro”

El corredor colombiano se recupera de una molestia en la rodilla. @eganbernal - Instagram

Egan Bernal está cada vez más cerca de volver a las competencias. El pedalista del INEOS Grenadiers está en la última fase de su recuperación y todo parece indicar que será solo cuestión de algunos días para que viaje a Europa y se ponga al día con el calendario de competiciones. El corredor colombiano se trazó como gran objetivo de la temporada el Tour de Francia y dependiendo de sus sensaciones, podría participar en La Vuelta a España.

Egan Bernal recordó su accidente: “Pasé de prepararme para el Tour de Francia a no saber si iba a volver a caminar” El ciclista colombiano pasó gran parte del 2022 trabajando en su recuperación. En 2023 espera volver a competir al más alto nivel VER NOTA

La caída que sufrió en la primera etapa de la Vuelta a San Juan a finales de enero cambiaron sus planes con respecto a la temporada. El líder del INEOS Grenadiers se retiró de la carrera argentina tras la cuarta fracción, no pudo participar en los Campeonatos Nacionales de Ruta y no pudo estar presente en la Vuelta a Andalucía, su primera carrera en Europa.

En las últimas semanas, Egan Bernal se concentró en recuperarse al 100 % de la lesión de rodilla que le produjo varias molestias y pese a que al equipo británico no quiere presionarlo en las carreras que dispute en la temporada, el Escarabajo confía en que podrá competir mano a mano con los ciclistas más experimentados y talentosos del circuito.

Egan Bernal volvió a subirse a la bicicleta y salió a la carretera: “Acá seguimos haciendo todo con amor” El ciclista del INEOS Grenadiers está en el último tramo de su recuperación de las molestias de rodilla. VER NOTA

El ciclista colombiano participó recientemente en un Instagram Live junto al periodista Juan Charry y allí pudo hablar de su recuperación de la lesión de la rodilla, su futuro y los objetivos que se trazó para la temporada 2023. El líder del INEOS Grenadiers aseguró que, “ya entrenando otra vez, súper contento. La rodilla ya mejoró, de un día para otro. Mejoró del cielo a la tierra y ya estamos entrenando súper juiciosos. Ya me hacía mucha falta la verdad”.

El ciclista colombiano está en la última fase de su recuperación. @eganbernal

La caída que sufrió en la primera etapa en la Vuelta a San Juan impactó enormemente en la temporada de Egan Bernal, sin embargo, el mismo corredor señaló que nunca se supo con exactitud que fue lo que pasó, pese a que fue sometido a muchas pruebas médicas y resonancias. Afirmó que uno de los doctores que lo operó tras el accidente que sufrió en 2022 resaltó la posibilidad de que se tratara de una tendinitis.

Egan Bernal no estará en la París-Niza: INEOS Grenadiers confirmó la baja del colombiano El ciclista colombiano sigue recuperándose de una molestia en la rodilla producto de una caída en la Vuelta a San Juan VER NOTA

“Nunca dimos con el chiste, después de como tres resonancias, mil visitas a doctores, médicos. Incluso estuve con el médico que me operó la rodilla en el accidente, que es un médico muy bueno, me operó la rodilla y el fémur cuando recién me accidenté. Obviamente, quedé con mucha fe a él y fue como que medio le cogió el chiste. Él creía que había sido una tendinitis resultado de la caída que hubo en Argentina”, afirmó el ciclista colombiano en su charla con Juan Charry.

Por último, Egan Bernal habló sobre su futuro y aseguró que una vez culmine su recuperación viajará a Europa para comenzar a trabajar nuevamente en su calendario, sin embargo, aún no ha definido en qué carreras estará presente. El corredor de 26 años también resaltó que el INEOS Grenadiers lo ha respaldado tras la lesión de su rodilla y no lo han presionado para que regrese a las competencias.

“Rod Ellingworth me dijo: ‘si tiene que parar una semana o dos semanas, hágale tranquilo que la temporada es larga’. Y sí, quedan muchos entrenamientos para Tour, Vuelta, Lombardía y el equipo me tiene confianza en el hecho de que soy muy responsable y profesional, hago lo mejor posible. El equipo me ha dado respaldo total. Voy a estar acá en Colombia 10 días y viajo a Europa a mirar a ver qué carreras hay dependiendo del estado de forma que he perdido”, aseguró Egan Bernal.