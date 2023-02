Fernando Gaviria lo volvió a intentar en el UAE Tour, pero no pudo llevarse el triunfo de la sexta etapa

El corredor colombiano del Movistar Team se quedó con el quinto lugar en la sexta etapa. @Movistar_Team - Twitter

Fernando Gaviria lo intentó nuevamente, pero no le alcanzó. El corredor colombiano hizo parte del sprint final en la sexta etapa del UAE Tour. Sin embargo, no estuvo bien ubicado y en los últimos metros fue superado. Tim Merlier fue el gran ganador de la jornada y sumó su segunda victoria en la carrera que se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos. La clasificación general no tuvo modificaciones.

El velocista colombiano del Movistar Team se quedó sin opciones de conseguir una victoria de etapa pese a que lo intentó en diferentes fracciones. La última jornada del UAE Tour será de alta montaña y tendrá un final en alto, ideal para los escaladores y podría presentar grandes cambios en la clasificación general.

Por otra parte, el colombiano del Movistar Team, Einer Rubio, se mantuvo nuevamente en el pelotón de los favoritos y no cedió tiempo con el líder de la general, el belga Remco Evenepoel. El Escarabajo es octavo en la tabla a 1:13″. El top 3 de la competencia lo completan el británico Luke Plapp del INEOS Grenadiers a 0:09″ y el español Pello Bilbao del Bahrain Victorious a 0:13″.

Fernando Gaviria lo intentó, pero se quedó atrás

Tim Merlier se quedó con la victoria de la sexta etapa de la carrera. @Movistar_Team - Twitter

El UAE Tour está en su recta final y la penúltima etapa se llevó a cabo desde el Warner Bros World Abu Dhabi a Abu Dhabi Breakwater, un recorrido de 166 kilómetros con un perfil llano, ideal para que los sprinters fueran nuevamente los grandes protagonistas del día. Tim Merlier, Sam Bennet, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano eran algunos de los favoritos del día.

La primera parte de la etapa tuvo nuevamente como protagonista a una fuga, esta vez conformada por Larry Warbasse del AG2R Citroën, Edward Planckaert del Alpecin - Deceuninck y Samuele Zoccarato del Green Project - B ardiani CSF - Faizan. El pequeño grupo buscó la hazaña de llegar hasta los últimos metros, pero el lote se mostró fuerte y mantuvo un ritmo muy alto.

A 80 kilómetros de meta, la fuga sumó más de minuto y medio de diferencia con el pelotón principal que mantuvo un promedio de 44.9 kilómetros por hora. A 50 kilómetros los hombres del INEOS Grenadiers lideraron al lote y bajaron la diferencia, en cabeza del grupo también se unió el Movistar Team y el Jumbo Visma, con el objetivo de neutralizar a los tres corredores que estaban en punta de carrera.

A 20 kilómetros de la meta la diferencia era de apenas 31 segundos entre los fugados y el lote principal, por lo que se esperaba que, en los últimos 10 kilómetros, tal y como sucedió en otras fracciones de la carrera, el grupo llegara hasta la fuga y neutralizara a los corredores.

A 6 kilómetros de la meta, finalmente, el pelotón de principal dio con la fuga y se compactó un solo grupo. Los equipos empezaron a ubicar a sus mejores corredores para llegar bien ubicados a los últimos metros. En el último tramo los sprinters pusieron todo de sí, el colombiano Fernando Gaviria no llegó bien acomodado y pese al esfuerzo fue superado; mientras que Tim Merlier, quien ganó en la primera fracción del UAE Tour, se impuso nuevamente y sumó el tercer triunfo para el Soudal - Quick Step.

Clasificación de la etapa

1. Tim Merlier - Soudal - Quick Step | 3:41:12

2. Sam Bennett - Bora hansgrohe | "

3. Fylan Groenewegen - Team Jayco AlUla | "

4. Olav Kooij - Jumbo Visma | "

5. Fernando Gaviria - Movistar Team | "

Clasificación general

1. Remco Evenepoel - Soudal Quick Step | 19:55:40″

2. Luke Plapp - INEOS Grenadiers | a 0:09″

3. Pello Bilbao - Bahrain Victorious | a 0:13″

4. Stefan de Bod - EF Education - EasyPost | 1:03″

5. Wout Poels - Bahrain - Victorious | 1:06″

8. Einer Rubio - Movistar Team | a 1:13″.

La última etapa del UAE Tour se llevará a cabo entre Hazza Bin Zayed Stadium y Jebel Hafeet, un recorrido de 153 kilómetros que no presentará ninguna dificultad para los pedalistas a lo largo de la jornada, sin embargo, los escaladores se deberán preparar porque en últimos 13 kilómetros empieza un duro ascenso que tendrá pendientes de hasta el 6.8 y se mantendrá así hasta la línea de meta.