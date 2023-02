Mabel Cartagena creó su “novio ideal” mezclando los rasgos de los integrantes de BTS

Mabel Cartagena demostró que es una fanática del grupo de K-pop, BTS. Foto: Instagram

Mabel Cartagena se ha hecho tendencia en las últimas horas por demostrar su fanatismo por el K-pop y las series coreanas que se han vuelto famosas alrededor del mundo. A través de una dinámica con un filtro de Instagram, la presentadora barranquillera reveló a sus seguidores cómo sería su hombre ideal, con rasgos de los integrantes del grupo más famoso del género, BTS.

Comediantes de ‘Fuck news’ se burlaron del feminicidio de Luz Paloma Londoño: “Cero y van tres” Luego del escándalo que causaron con sus chistes sobre el caso de Valentina Trespalacios, Camilo Sánchez y Camilo Pardo reavivaron la polémica alrededor del humor negro con nuevos comentarios sobre otro asesinato VER NOTA

La famosa de 40 años sorprendió demostrando su fanatismo hacia el grupo coreano nombrando a cada uno de sus integrantes con tan solo ver la imagen que le mostraba el filtro de la red social. Para esto, Cartagena se unió a un trend de redes sociales que consiste en formar a su novio ideal, con las características del personaje que le vaya mostrando el filtro seleccionado.

Aunque no se sabía que la barranquillera era seguidora de esta agrupación, a cuyas fans normalmente se les asocia con jovencitas, Mabel Cartagena decidió utilizar un filtro de BTS para revelar a su hombre ideal. El reto consistía en decir algún rasgo como altura, cara, cuerpo, personalidad, entre otros, y el rostro que se mostrara era lo que tendría ese hombre.

Integrantes de BTS con lso que Mabel Cartagena creó a su hombre ideal. (REUTERS)

“Mi novio ideal, según BTS”, empezó diciendo la presentadora e inició con el rasgo de la estatura, “J-hope, me encanta”. Luego siguió con el cuerpo, para lo que apareció el rostro de V y señaló emocionada que “me encanta ese cuerpo, esas patotas que tiene”.

Yina Calderón recibe críticas por nuevo procedimiento en los labios: “Te estás deformando” La DJ de guaracha insiste en acudir a procedimientos estéticos para mejorar su aspecto y lograr su objetivo de ser la “Barbie colombiana”, aunque en redes le dicen que no lo está cumpliendo VER NOTA

Mabel Cartagena demostró que su integrante de BTS favorito es Jimin, pues cuando fue el turno de escoger la cara la presentadora rogó al filtro para que lo colocara a él, cosa que sucedió así. “¡Sí! La cara de Jimin, Imagínate esa boquita, Dios mío, cómo me voy a entretener. Para que Netflix con esa boca”.

Las siguientes características fueron mirada: Suga; boca: RM; personalidad: Jin; sentido del humor: Jimin y sonrisa: Jungkook. “Me puse roja y todo, no voy a salir de la casa con este novio ideal. ¡Cositas!”, concluyó la famosa el video que publicó en sus redes sociales con la descripción “Los enemigos de Luca”, haciendo referencia a que su hijo se ponía celoso cuando ella hablaba de los coreanos.

La presentadora barranquillera sorprendió en redes sociales conociendo todo sobre los integrantes del grupo coreano

En los comentarios del video que se hizo tendencia en las redes, seguidoras de Mabel Cartagena se dividen entre quienes no conocen a ninguno de los integrantes de BTS y quienes entienden su fanatismo por los coreanos. “Gente, ya perdieron a la Flaky, a ese mundo de Army y Kdramas se entra, pero no se sale jamás”; “Quisiera ver las caras de Luca”; “Flaky siendo Army es lo mejor”; “Me encanta ver mamitas Army como yo!”.

La reacción del hijo de Mabel Cartagena al video de su novio ideal coreano

Tras publicar el video, Mabel Cartagena mostró en sus historias de Instagram a su hijo Luca, quien estaba bastante molesto. Resulta que el menor de edad vio a su madre grabando el contenido y emocionándose con la idea de tener un novio coreano, cosa que le disgustó al niño que se solidarizaba con su padre.

Hermana de Karol G se sinceró sobre cómo se siente tras dar a luz: “En estos momentos de mi vida no me encuentro bien” Tras el nacimiento de su primogénita, Verónica Giraldo Navarro se ha sentido invadida por una profunda tristeza, de la que quiso hablar con sus seguidores VER NOTA

En medio de risas Mabel le pidió al menor que expresara a la cámara cuál era su molestia y Luca dijo que “mi mamá se quiere casar con un BTS y dejar a mi papá”. La presentadora corrigió a su hijo, explicándole que solo era un video y que estaba exagerando la situación, “Ay no, eso no, tampoco. Qué crueldad”, le dijo la famosa.

A pesar de la explicación de la presentadora, Luca no se conformó y señaló que no le gusta BTS. “¿Por qué te caen mal los BTS, por mamita? Yo no voy a cambiar a papi por lo BTS, mi amor”, le aseguró Mabel Cartagena al niño para que no se enojara más, pero él le respondió “sí, dijiste que lo ibas a cambiar”.