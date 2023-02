Motley Crue y Def Leppard en Colombia: recomendaciones para asistir al concierto

Después de 26 años Def Leppard vuelve a los escenarios colombianos con los mejor de su sonido heavy - glam metal: Cortesía. Ocesa.

El 25 de febrero de 2023 Colombia le dará la bienvenida a dos de las bandas icónicas del glam metal de la década de los 80: Motley Crue y Def Leppard. El concierto se llevará a cabo en el parque Metropolitano Simón Bolívar a partir de las 4 de la tarde.

Con más de 40 años en el mundo del espectáculo, Motley Crue se presentará por primera vez en Colombia, exponiendo sus mayores exitos musicales, tales como: Kickstart My Heart, Home Sweet Home, Wild Side, Dr. Feelgood, Looks That Kill, Live Wire, entre otras.

Por su parte, la banda inglesa Def Leppard volverá a los escenarios colombianos después de 26 años. Una de las agrupaciones más importantes de la ola del heavy metal británico traerá nuevamente aquellas canciones que hicieron vribar a los colombianos en la década de los 90: Love Bites, Hysteria, Pour some sugar on me, entre otras.

Por Colombia la agrupación Kraken serán la encargada de abrir el show. La banda colombiana con más de tres décadas de historia, y fundada por el fallecido Elkin Ramírez, será la cuota de heavy metal para una tarde noche de Rock and Roll.

El epicentro para el Word Tour en Colombia será el Parque Metropolitano Simón Bolívar, es por eso que las personas que deseen asistir a este concierto deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Horarios del concierto

Al ser tres agrupaciones que se estarán presentando en la plaza de conciertos del Simón Bolívar, los fanáticos deben estar preparados para una larga jornada de música.

Los primeros filtro se llevarán a cabo desde las 8 de la mañana.

El early entry será a parir de las 3:00 p. m.

La apertura de las puertas para el público en general será a las 4:00 p. m.

El heavy metal de Kraken comenzará a las 7:00 p. m.

La banda británica Def Leppard estará en el escenario a partir de las 8:00 p. m.

El plato fuerte estará a cargo de Motley Crue, que estremecerá el escenario desde las 10:00 p. m.

Lo que si puede llevar

Con el fin de garantizar la comodidad de los espectadores, la logística del concierto resaltó que elementos pueden ingresar los fanáticos del rock a este concierto:

Bolsos pequeños y/o riñoneras.

Baterías recargables para celular.

Ropa cómoda.

Impermeables

Llegar temprano para evitar el tráfico.

Actitud rockera.

Lo que no debe llevar o hacer

Entrar bebidas o comidas.

Bolsos muy grandes.

Cosmetiquera.

Elementos cortopunzantes o cualquier tipo de armas.

Estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Binoculares grandes.

Líquidos o gases inflamables.

Animales o mascotas.

Cámaras fotográficas semiprofesionales o profesionales.

Gopro y Selfie Sticks

Cómo llegar al Parque Simón Bolívar

Una de las alternativas más útiles para los asistentes a este concierto, y que le ayudará a economizar el bolsillo, es tomar algunas de las rutas dispuestas por el Sistema Integral de Transporte Público de Bogotá (Sitp):

Paraderos del Sitp cercanos al parque:

Carrera 68 - calle 51: Parque Simón Bolívar.

Carrera 68 - calle 63. Coliseo El Salitre.

Calle 63 - carrera 65:

Museo de los Niños.

Calle 63: Museo de los niños.

Carrera 60- calle 61: Biblioteca Virgilio Barco.

Calle 63- carrera 68: Parque Simón Bolívar calle 63.

Carrera 68- calle 49A - Parque Simón Bolívar.

Calle 63 - avenida carrera 68 - Parque el Salitre.

Rutas del Sitp cercanas: