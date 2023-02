Catherine Siachoque rindió tributo a su hermano fallecido

En su cuenta de TikTok, Catherine Siachoque compartió un video donde rinde tributo a su hermano, fallecido en 2019 (@siachoquepics/Instagram)

2019 fue uno de los años más difíciles en la vida de Catherine Siachoque, que tuvo que lidiar con la muerte de uno de sus seres queridos más cercanos: su hermano menor, Juan Jacobo Siachoque. La misma actriz fue la encargada de dar a conocer la noticia en su día por medio de sus redes sociales.

Recientemente, en su cuenta de TikTok la actriz compartió un video en el que aparecen imágenes de Catherine y Juan Jacobo con las que le rendía tributo a cuatro años de su fallecimiento. El video iba acompañado de la voz de Catherine con unas palabras que expresaba el dolor que sintió y todavía siente por su ausencia:

“¿Que si me dolió tu partida? Fue el dolor más grande e inexplicable que he sentido en mi vida, nunca me di cuenta cuanto podía doler alguien hasta que te fuiste, eres esa persona por la que lloré, lloro y lloraré toda mi vida, porque puedo pedir mil veces que vuelvas, pero jamás va a pasar, no nos podemos encontrar y estar juntos y darte ese último abrazo que nunca te pude dar porque te arrebataron de mi lado”

Aunque judicialmente se dijo que Juan Jacobo se suicidó el 29 de marzo de 2019, Catherine no se ha referido a las causas de su muerte de forma directa. Lo que sí trascendió en los medios de comunicación en su día fue que sufría de un cuadro de depresión que habría sido el responsable de su muerte, y para el que estaba recibiendo tratamiento médico. Ese día, Juan Jacobo fue encontrado sin signos vitales en su casa en la localidad de Usaquén, en Bogotá, por sus familiares.

La última conversación que tuvieron con Juan Jacobo fue horas antes, cuando lo llamaron para confirmar su presencia en una reunión que tenía con toda su familia a las cuatro de la tarde. Sin embargo, este les dijo que no llegaría a la reunión debido a que se encontraba enfermo. En ese momento la familia se alarmó, pues no solo sonaba como una excusa para no ir, sino que percibieron algo raro en su tono de voz.

De acuerdo con lo contado por la familia, tuvieron que derrumbar la puerta principal porque nadie contestaba a los llamados para que Juan Jacobo abriera la puerta. Cuando entraron, encontraron su cuerpo sin vida.

Catherine y su esposo Miguel Varoni se dirigieron a Bogotá desde su hogar en Miami para asistir a las honras fúnebres, y tras un tiempo de luto la actriz hizo una publicación en Instagram en la que recordaba a su hermano fallecido:

“Y después de muchos días regreso a las redes con mi alma partida en pedazos, pero aceptando los designios de mi Dios… Mi corazón seguirá de aquí en adelante sin un gran pedazo llamado JUAN... pero seguirá con el consuelo de que las cosas son en vida y así lo hice con mi hermanito, lo amé y se lo hice saber a cada instante y lo apoyé, aunque nuestras visiones fueran diferentes”

Siachoque no se contuvo en su publicación, a pesar de que habían transcurrido cinco meses desde las exequias. Tampoco lo hicieron sus seguidores, que le dieron palabras de aliento en ese momento. Si bien ha logrado seguir con su vida desde entonces y hasta lidiar con el desafío de cuidar a su esposo luego de que este se contagiara por el covid-19, el recuerdo de su hermano sigue presente y siempre lo recuerda cuando se cumple el aniversario de su fallecimiento.