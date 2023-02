Walmer Pacheco aclaró que no estuvo carnavaleando mientras Junior jugaba en Pasto

El jugador del Junior es acusado de asistir a los carnavales de Barranquilla, mientras su equipo jugaba ante Pasto. walmerpacheco15/Instagram

No es buen arranque de campeonato para el Junior de Barranquilla, que de 15 puntos posibles solo suma tres unidades que lo tiene en la casilla decimoséptima de la Liga BetPlay Dimayor. Los dirigidos por Arturo Reyes han disputado cinco encuentros con un saldo de tres empates y dos derrotas.

Por la fecha cinco de la liga, el Junior de Barranquilla visitó al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, en donde el cuadro Volcánico hizo respetar su localía al quedarse con la victoria por mínima diferencia con anotación de Edwar López, que desde los doce pasos agudizó el presente del cuadro Tiburón.

Entre los convocados para el encuentro ante el Deportivo Pasto no estuvieron los jugadores Luis Sandoval, Walmer Pacheco y José Ortiz. Los tres futbolistas son señalados de cometer actos de indisciplina, dado que habrían llegado tarde a una sesión de entrenamientos y no en las mejores condiciones físicas, por lo cual no fueron tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Lo que causó indignación en la hinchada del Junior de Barranquilla, es que mientras el cuadro Rojiblanco se enfrentaba al conjunto Volcánico, en redes sociales se hizo viral una foto de Walmer Pacheco, por lo que fue acusado de andar de fiesta en plenos los carnavales, lo que provocó que un grupo de aficionados cuestionara el compromiso del exEquidad con el club en plena crisis de resultados.

Mientras Junior jugaba en Pasto, Pacheco fue señalado de estar de fiesta. @LPRojiblanca/Twitter

El futbolista de 28 años decidió hablar de la situación ante los medios de comunicación: “Quiero aclarar un tema que es una foto mía enmaicenado. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada, no me quedé para carnavalear. Estoy aburrido de todo lo que me han escrito. Es increíble que por cualquier cosa, quieren formar candela”.

“Quiero aclarar esto, porque así no son las cosas. Simplemente estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él? Salgo a hablar para decir lo que sucedió, porque si no jugué fue por una decisión técnica”.

En noviembre de 2022, Arturo Reyes tomó las riendas del Junior de Barranquilla tras la salida de Julio Avelino Comesaña. Desde entonces el extrenador de la selección Colombia sub-20 ha dirigido ocho partidos oficiales con un saldo de cinco derrotas y tres empates, siendo uno de los peores registros de un estratega en el conjunto Rojiblanco en los últimos años.

Resultados de Arturo Reyes en Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla 2-3 Independiente Santa Fe (2022-II)

Millonarios 1-0 Junior de Barranquilla (2022-II)

Junior de Barranquilla 0-2 Deportivo Pereira (2022-II)

Águilas Doradas 1-1 Junior de Barranquilla (2023-I)

Junior de Barranquilla 1-1 Independiente Medellín (2023-I)

Atlético Bucaramanga 1-0 Junior de Barranquilla (2023-I)

Junior de Barranquilla 0-0 Unión Magdalena (2023-I)

Deportivo Pasto 1-0 Junior de Barranquilla (2023-I)

A la mala racha del Junior se le suma que, de los ocho partidos sin ganar, cuatro de ellos han sido en el Metropolitano en los que acumula dos empates con igual número de derrotas. La última vez que el Tiburón ganó un partido en la Arenosa fue el 23 de octubre de 2022 cuando se impuso 2-1 al Cortuluá con un doblete de Luis Cariaco González.

En cuanto a su futuro, el entrenador del Junior de Barranquilla, luego de la más reciente derrota ante Deportivo Pasto, dejó en evidencia su intención de continuar, aunque sabe que todo depende de la dirigencia del club: “No es decisión mía, mi trabajo es intentar mejorar e intentar sacar resultados, el resto es de los directivos”.

Los siguientes partidos del conjunto Tiburón serán ante La Equidad y América de Cali, si en ninguno de estos dos encuentros Reyes consigue los tres puntos, podría despedirse de su cargo, ya que las directivas buscarían corregir el rumbo del equipo a tiempo para clasificar a los cuadrangulares semifinales.