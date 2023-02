Semana Santa: qué hacer para viajar tranquilo

Muchas personas aprovechan la semana santa para recorrer el país o programar viajes al extranjero para conocer nuevos destinos o compartir con sus familias. Archivo

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes en el mundo católico, en ella se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero si usted no espera la Semana Mayor por la connotación religiosa, puede marcar en su calendario del 2 al 8 de abril de 2023 para disfrutar de unos días de vacaciones.

Muchas personas aprovechan estas fechas para recorrer el país o programar viajes al extranjero y conocer nuevos destinos o compartir con sus familias. Y si usted no se ha visto afectado por la inflación y se puede permitir salir de paseo, aquí le dejamos unas recomendaciones para que no se lleve sorpresas y no resulte viviendo un verdadero viacrucis.

Viajes por carretera

Recorrer el país por carretera es una experiencia única que, en algunos casos, puede resultar una mala anécdota si no se toman las precauciones para realizar el viaje. Por eso debe tener en cuenta:

Revise los cierres viales y la cantidad de peajes que puede encontrar en el camino. Esto es importante, pues le puede dar una idea del presupuesto en tiempo y dinero que deberá gastar en el viaje.

Haga las revisiones necesarias de su vehículo antes de comenzar el viaje. Compruebe nivel del líquido de frenos, pues este siempre debe estar entre los límites indicados; También, verifique las luces y confirme que todos los bombillos exteriores estén funcionando.

Cerciórese que la batería del vehículo se encuentra en buenas condiciones y que los bordes no se encuentren sulfatados o sucios; tampoco olvide revisar el nivel de aceite y que durante el recorrido programado no se cumpla el límite del kilometraje para realizar el cambio de aceite recomendado por el fabricante del motor.

No olvide calibrar la presión de las llantas del automotor y compruebe el labrado de la llanta, pues si no cumple con el mínimo estipulado por las leyes de tránsito del país, puede terminar con un comparendo. En Colombia, la profundidad mínima que debe tener una llanta es de 1,6 milímetros de profundidad .

Ya en carretera, respete los límites de velocidad en la vía, no adelante en curvas, ni en doble línea amarilla y utilice siempre el cinturón de seguridad.

Viajes en avión

Si la distancia es larga y usted prefiere disfrutar más tiempo en su lugar de destino, programar el viaje en avión es una buena opción. Aunque, lastimosamente el precio de los tiquetes aéreos no ayuda mucho al bolsillo, sí puede tener una buena experiencia si tiene en cuenta algunas recomendaciones: