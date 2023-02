Se complicó la situación de Nairo Quintana: el equipo español Eolo Kometa le cerró las puertas al ciclista colombiano

El corredor colombiano sigue sin encontrar equipo para la temporada 2023. @nairoquincoficial

Nairo Quintana sigue sin encontrar un equipo para la temporada 2023. En las últimas horas salió el nombre del equipo Eolo Kometa, el cual fue creado por la fundación Contador en 2018, como un posible destino para el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, sin embargo, parece que esta no es una opción real para el corredor, que viajará a Europa para tratar de darle vuelta a su complicada situación.

Nairo Quintana y el supuesto interés del Eolo Kometa por el ciclista: ¿qué se sabe? El equipo italiano apareció como una de las opciones para el corredor colombiano en las últimas horas. La escuadra no hace parte del Movimiento por un Ciclismo Creíble VER NOTA

El rumor surgió en una entrevista que le realizó el Diario Marca a Fran Contador, hermano de la leyenda del ciclismo, y también director del equipo ProTeam, allí le preguntaron sobre la posibilidad de fichar al corredor Nairo Quintana y aseguró, “creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”, además explicó las razones por las que el Eolo Kometa no hace parte de los equipos que integran el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), entidad que recientemente confirmó el veto para el pedalista boyacense.

“No, no estamos ahí (MPCC). Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta. Si no es así, no estamos aquí. No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro, pero, de momento, no lo hemos hecho”, afirmó Fran Contador.

Las reglas del Movimiento por el Ciclismo Creíble sobrepasan las de la UCI: Nairo Quintana fue el gran afectado El pedalista boyacense estaría siendo objetivo de un veto que el MPCC no puede aplicar y que la UCI no le ha aplicado. Su reputación se ha visto afectada por normas que no aplican en su caso VER NOTA

Aunque el diario El Tiempo se contactó con un representante del equipo italiano sobre el supuesto interés por el corredor colombiano, la respuesta no fue la esperada y, por el contrario, fue contundente al señalar que, “al respecto del tema Nairo, no hay nada”.

El ciclista se encuentra en México organizando lo que será su gran fondo en ese país. @nairoquincoficial

Ahora a esta negativa, también se suma lo mencionado por Fran Contador, quien habló en exclusiva recientemente para la Revista Semana y se refirió al tema de Nairo Quintana. El español no solo aseguró que “no es cierto” que el equipo italiano esté interesado en el de Cómbita.

Por qué ningún equipo europeo quiere fichar a Nairo Quintana: el Movimiento por un Ciclismo Creíble dio su explicación La entidad también señaló que el caso del ciclista colombiano es uno de los dos únicos que se presentaron en equipos World Tour y ProTeam VER NOTA

“Es una bola que creo se ha creado de una entrevista la semana pasada, sacando un poco palabras fuera de contexto de una pregunta que me hicieron sobre Nairo”, aseguró Contador al medio en mención y reiteró que, “nosotros no nos planteamos la incorporación de Nairo”.

Para el director del Eolo Kometa “es una pena” la situación por la que está pasando el corredor colombiano debido a que él “hace parte de la historia del ciclismo”, pero confía en que encontrará un lugar en el que pueda demostrar su enorme potencial, el que se vio reflejado en los Nacionales de Ruta al quedarse con la medalla de bronce en el gran fondo en la categoría élite.

El equipo Eolo Kometa de Italia se une a la lista de escuadras que pese a que los rumores los señalan como posibles destinos para el corredor colombiano, no llegan a concretar nada con el pedalista. Otros de los nombres que han surgido en las últimas semanas son los del Team Corratec, el Groupama - FDJ, el AG2R, entre otros.

El último equipo del colombiano fue el Arkéa-Samsic, equipo francés con el que llegó a tener una renovación hasta 2025 en agosto de 2022, pero que debido a lo sucedido en el Tour de Francia de ese año en donde se comprobó la presencia de tramadol en el cuerpo de Nairo, decidió hacerse a un lado y en septiembre llegó a un acuerdo con el pedalista para poner fin a su vinculación contractual, esto mientras el de Cómbita preparaba su defensa ante el TAS.