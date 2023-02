Dos menores edad resultaron quemadas durante un experimento en un colegio de Bogotá

Las dos menores resultaron con múltiples quemaduras en sus manos, piernas, cuello y espalda. Una de las madres indicó que hubo negligencia por parte del colegio para atender la emergencia. Foto: Colprensa

Durante un experimento dos menores de edad resultaron heridas en un colegio de Bogotá, mientras la madre de una de las menores menciona negligencia por parte de la institución para atender la emergencia, Secretaria de Educación Distrital confirmó apoyo psicológico para las estudiantes que resultaron con múltiples quemaduras en sus cuerpos.

El accidente habría ocurrido durante una clase de química del Colegio Fernando González Ochoa de la localidad de Usme, allí dos menores de edad resultaron quemadas, la gravedad de las heridas tiene a una de las jóvenes en una Unidad de Cuidad Intensivo (UCI) ya que tiene un 35 % de su cuerpo con quemaduras.

“Las manos están totalmente heridas, que es lo que más comprometido tiene, las piernas, la espalda, el brazo, el cuello, ella está muy delicada”, dijo Carolina Polanco, madre de una de las menores a CityTv describiendo el estado de las quemaduras de segundo grado de las jóvenes estudiantes.

Precisamente la mamá de una de las afectadas enfatizó en la falta de idoneidad del personal del plantel educativo para controlar la angustiante emergencia “mi hija se prendió totalmente de pies a cabeza, nadie la auxilió, ella salió corriendo por todo el salón pero la profesora lo único que hizo fue sacarla del salón”, resaltando que el aire aviaba las llamas en lugar.

Otro de los puntos señalados por Carolina fue que con ella no se comunicó la institución educativa para informar del accidente: “cuando yo llegué el colegio ni si quiera se tomó la molestia de llamarme porque fueron las compañeritas de mi hija las que buscaron un celular para llamarme (...) cuando se dieron cuenta que me estaban llamando las amigas de mi hija, ahí sí la coordinadora me llamó y avisó”.

De igual manera indicó que no pudo recibir la atención oportuna de la enfermera porque esta se va del plantel a las cuatro de la tarde y el accidente ocurrió a las cinco. La gravedad de las heridas dejó a una menor con un 35 % de su cuerpo comprometido mientras la otra joven resultó con el 7 %.

Desde el diario El Tiempo resaltaron que la institución educativa indicó: “Una vez ocurrido el accidente la institución educativa se comunicó con la línea de emergencias 123 para solicitar ambulancia de apoyo ante la situación”.

Por su parte desde la Secretaría de Educación Distrital se resaltó del accidente que brindarán acompañamiento y apoyo a las víctimas implicadas: “desde la oficina para la convivencia escolar de la Secretaría de Educación se ofrecerá acompañamiento socioemocional a las familias de las estudiantes, velando por su bienestar emocional y mental”.

