Participante de “La Descarga” recibió lección de Maía para bajar su “ego”

Maía le pidió a Breiner que guardara su ego para mejorar la convivencia en el programa (captura video La Descarga)

El capítulo 49 del concurso de canto La Descarga estuvo lleno de conflictos de inicio a fin, los cuales lamentablemente opacaron las presentaciones del equipo de Maía y dejaron el ambiente en el campamento musical bastante alterado. El protagonista de estos conflictos fue Breiner, integrante del equipo Gusi, que se vio involucrado en dos fuertes peleas con sus compañeros.

En el primer caso la pelea trascendió hasta el escenario, incluyendo a los mentores Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi en la discusión. Todo sucedió cuando Oropesa, integrante del equipo Maía, terminó su presentación en el programa y señaló que a lo largo de los últimos días había aprendido que sus palabras podían herir y estaba tratando de mejorar, después de hacer un acto de perdón público en el campamento.

Lo que había sucedido es que se había peleado con su compañero y amigo Breiner en días anteriores, y aunque Oropesa pidió perdón en frente de todos sus compañeros, el integrante del equipo azul no aceptó sus disculpas. En ese momento los mentores pidieron que Breiner se pronunciara y él le manifestó su admiración a su compañero, “pero creo que eso no justifica que uno le falte el respeto a las personas ... aunque él pidió perdón, yo no lo sentí así”.

Breiner le explicó a Maía que utiliza gafas oscuras en el campamento porque le molestan las luces (captura video La Descarga)

Tras escuchar la situación, Maía tomó la palabra y recomendó a los dos participantes darse un tiempo para reflexionar, luego se dirigió especialmente a Breiner. “Te agradecería que comprendas que nadie es perfecto y que veas que tu ego está herido, así como el de otras personas, pero tienes que guardarlo en el clóset un momentico para que puedas ver otras instancias ... cuando hablemos te pido que te quites las gafas, para poder ver tus ojos, porque siento que con las gafas intentas ocultar algo”.

Breiner atendió el llamado de la cantante barranquillera, mientras Gusi entró en escena diciendo que “creo que me compete hablar, ya que soy el mentor de Breiner”. El cantante venezolano señaló que “conociéndolo en todo este proceso se que es una persona con un corazón muy grande y sé por cómo habló que respeta y admira a Oropesa, ustedes son amigos. Uno pelea con la mamá, el papá y los hermanos, ¿cómo no va a pelear con los amigos? Aparte están en competencia, llevan un buen tiempo encerrados, es normal que se den estos problemas”.

Luego de que terminaran las presentaciones, en el campamento musical los cantantes siguieron hablando del tema y se desató una nueva pelea, esta vez entre Breiner y Dareska. La cantante le señalaba a su compañero los errores que él también había cometido dentro del campamento, para que dejara de pelear con Oropesa, pero en lugar de eso él le pidió que no se metiera en el tema porque ella iba a salir perjudicada.

Breiner señaló a Dareska de involucrarse con hombres comprometidos dentro del campamento (captura video La Descarga)

“Tengo muchas cosas por decirte también”, expresó Breiner y Dareska lo retó a decirlas. “Tú no respetas un hogar, por andar dando confianzas”, expresó el cantante refiriéndose a la relación que tiene la artista con El Puma del Vallenato, “él tiene esposa, por si no te acuerdas. Todos acá lo ven, pero solo yo soy capaz de decírtelo. Es que te gustan El Puma, Christian Better y César, los tres con esposa casualmente”.

Las palabras de Breiner indignaron a Dareska, quien empezó a gritar y pidió respeto. “A mí me respetas, me estás diciendo que soy una acaba hogares y eso no es así, se lo he dejado claro a todos. Ninguno de los tres me gusta, simplemente he dicho que me parecen interesantes”.

La discusión llegó a los otros implicados, quienes pidieron respeto por su compañera. “No puede tener una amistad con un hombre porque entonces es una daña hogares”, reclamaron varios dándole apoyo a Dareska, mientras Breiner seguía justificando que sus acciones se están viendo en televisión, “los hijos del Puma le van a preguntar a la mamá que ella qué hace sentada ne las piernas del papá”.