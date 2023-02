Hija de Natalia París dejó ver sus dotes musicales

Mariana Correa París mostró sus dotes musicales en redes sociales. Crédito: rastreandofamosos / Instagram

Con su exitosa carrera Natalia París se convirtió en un referente del modelaje en Colombia. Gracias a su talento, Natalia ganó reconocimiento a nivel nacional e internacional, incluso, lleva una importante carrera como DJ, y al parecer, Mariana Correa París, su hija, también heredó ese talento.

Mariana Correa París es una creadora de contenido y modelo de 22 años que se describe en sus redes sociales como cofundandora de Tribu, una marca de productos elaborados a mano en Colombia y embajadora de Bikkia, una empresa de ropa deportiva sin costura.

En su cuenta de Instagram Mariana cuenta con 214 mil seguidores y fue por medio de esa plataforma que la joven sorprendió a sus seguidores al compartir un estado en el que da muestra de su melodiosa voz.

Con un cover de la canción Fuentes de Ortiz, del cantautor mexicano Ed Maverick, Mariana dejó ver sus dotes artísticos, los que se cree, heredó de Natalia, que desde el 2011 comenzó su carrera como DJ.

Según la información que compartió Mariana en el estado, la interpretación de la canción se debe a un “viernes desparchado” y por eso, terminó haciendo lo que consideró como concierto virtual.

“Bienvenidos a mi concierto virtual porque es viernes desparchado, terminé cantando so haré un spam”, fue el mensaje con que Mariana acompañó el video.

Aunque no se tiene mucha información sobre una posible carrera musical de Mariana, la joven demostró que tiene talento y que puede tomar muy en serio la idea de incursionar en la música.

La respuesta de los seguidores en redes sociales no se hizo esperar, y es que luego de escuchar la voz de la Mariana, muchos usuarios dejaron comentarios como: “por lo menos canta mejor que la hija de marbel”, “canta mejor que la segura y que luisa w”, “tiene talento”, “está desperdiciando ese talento”, “canta muy bonito y es muy regia la niña que dios la siga bendiciendo”.

Hijos de famosos que también sorprendieron con su talento

Un adolescente de 15 años sorprendió en el escenario del concurso de canto ‘La Voz Teens’. En el momento de su audición mostró su talento interpretando la canción ‘Noviembre sin ti’ de la agrupación mexicana Reik.

En ese momento, y tras escuchar la interpretación de Simón Ruiz, Andrés Cepeda le dio el sí para que se presentara en la siguiente ronda del concurso. Esa noche, luego de la alegría, se conoció que Simón es hijo de Vicky Dávila.

Ya en el concurso, la intensión de Simón fue ganarse su puesto a pulso y no depender de la relación con su Vicky, que es una de las periodistas más reconocidas en Colombia.

Sobre su participación en el concurso, en ese momento Simón comentó que: “nunca he pensado que ser el hijo de Vicky Dávila me vaya a dar una ventaja en este programa. Incluso, al fin y al cabo, ni me van a ver, sino que me van a escuchar. Entonces, lo que evaluarían sería mi voz”.

Otro artista que sorprendió al ser uno de los tantos hijos de Diomedes Díaz, uno de los mejores cantautores vallenatos de Colombia, fue Martín Elías Díaz Acosta, conocido en el mundo musical como ‘El Gran Martín Elías’.

Comenzó su carrera musical cuando aún era un adolescente mientras estudiaba en el Colegio Ateneo El Rosario de Valledupar. Luego de varios años y tras tener el apoyo del mismo Diomedes, Martín alcanzó su éxito musical junto al acordeonero Rolando Ochoa.

Con producciones como ‘Una nueva historia’, ‘Cosa de locos’ o ‘El terremoto musical’ Martín Elías y Rolando Ochoa alcanzaron la fama en el país, lo que le permitió llenar el famoso Parque de la Leyenda Vallenata para la grabación de su disco en vivo ‘Imparables’.