Confirman la fecha en la que Johan Carbonero irá a juicio oral en la causa por abuso sexual

Johan Carbonero tendrá que ir a juicio oral en marzo de 2024 por la denuncia que realizó una mujer en 2020 contra el deportista por acoso y tentativa de abuso.

Johan Carbonero, jugador colombiano que milita en Racing de Argentina, recibió un comunicado por parte de la Justicia de aquel país. Este le indica al ex Once Caldas que tendrá que ir a juicio oral en marzo de 2024 por la denuncia que realizó una mujer en 2020 en contra del deportista por acoso y tentativa de abuso. Sin embargo, esta situación no le impide seguir jugando de manera oficial con su actual club.

Marcelo Peña, abogado defensor de la denunciante, confirmó en una entrevista para el medio argentino Radio Provincia que: “En los casos de abuso sexual simple, la justicia tiene una calificación muy liviana. Es un delito excarcelable. Nosotros pretendemos tener un juicio oral, queremos que la causa no se diluya en el tiempo”.

Johan Carbonero atravesó todo el proceso en libertad y pudo seguir jugando en primera división del fútbol argentino, en un principio en Gimnasia La Plata, club al que recién había llegado cuando fue denunciado, y luego en Racing de Avellaneda, cuadro con el que fichó en junio de 2022.

Johan Carbonero, una de las figuras de Racing

Cabe señalar que Carbonero fue acusado por la recepcionista del hotel en el que estuvo hospedado al llegar a Argentina para jugar en Gimnasia La Plata, en noviembre de 2020.

Según indicó la denunciante a medios argentinos, el colombiano la invitó a salir y, ante la negativa, comenzó a acosarla. También agregó que el deportista se valía del sistema de comunicación interna del hotel para que ella subiera a la habitación a encender el aire acondicionado; después de esto, la esperaba con el torso desnudo, e incluso, en una oportunidad la agarró de un brazo y la intentó meter a la habitación.

Sebastián Villa, otro jugador colombiano acusado por abuso en Argentina

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, enfrentó a la Justicia argentina por las acusaciones de violencia de género realizadas por su expareja, Daniela Cortés.

En dicha denuncia, Cortés relató en su cuenta de Instagram una serie de acontecimientos en los cuales el jugador de Boca la habría golpeado mientras convivían en una residencia de la zona de Canning, en Buenos Aires. La mujer adjuntó fotos de sus golpes, que luego fueron ratificados con pericias médicas. En esa oportunidad, también especificó que el delantero la habría amenazado con contratar a un sicario para que asesine a toda su familia en Colombia.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, escribió Cortés.

Sebastian Villa, otro jugador colombiano acusado por abuso en Argentina. REUTERS/Matias Baglietto

“Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”, indicó sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que “mucha gente está de testigo”.

“No entiendo una persona “profesional” cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica a amenazar y humillar”, ”siento un dolor muy grande de tener que estar en un país que no conozco, y donde estoy sola sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo a que pase algo con mi vida y la de mi familia”, “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, señaló la joven que se encontraba en Argentina en ese momento.

Tras el desarrolló del juicio iniciado por la Cortés y asesorada por su abogado, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que significó un pago de un dinero bastante significativo por parte de Villa.