Hay déficit de intérpretes para estudiantes sordos en colegios públicos en Bogotá

La directora de inclusión de la Secretaría de Educación, Virginia Torres aseguró que sí existe una problemática con la cantidad de intérpretes con los que cuenta el Distrito para atender las necesidades de los estudiantes sordos en Bogotá pues, según Torres la demanda es alta, pero la oferta es poca. Crédito: Shutterstock

La educación en Colombia es un derecho fundamental al que puede acceder cualquier niño, niña, adolescente o persona mayor, pero algunas personas necesitan la ayuda de profesionales que los acompañen en el proceso de aprendizaje. Es el caso de los estudiantes sordos, quienes requieren de la ayuda de intérpretes para entender lo que el docente en el aula está explicando.

Polémica por la sobretasa en el impuesto predial en Bogotá y algunos municipios El concejal Rolando González denunció por uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo y pidió que el Congreso elimine este artículo del proyecto VER NOTA

Por eso, y aunque el Estado debe garantizar y proveer intérpretes para esta población de estudiantes, el 16 de febrero de 2023 se conoció la denuncia de algunos padres de familia que aseguraron que hay un déficit de intérpretes para los estudiantes sordos en colegios públicos en Bogotá.

La denuncia la dio a conocer Noticias RCN, que a través de dos madres de Colegio Distrital San Carlos I.E.D. Sede B, dieron cuenta de que la falta de intérpretes es una constante año a año, por lo que el proceso de aprendizaje de sus hijos se ha visto perjudicado.

Trabajador de TransMilenio fue señalado de acoso sexual a una contratista De acuerdo con la concejala Heidy Sánchez Barreto, tras el hecho la víctima cayó en un episodio de depresión VER NOTA

Beatriz Pinillos, una de las madres entrevistadas, le solicitó a la Secretaría de Educación y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López una pronta solución a la falta de intérpretes, docentes de apoyo y mediadoras en el colegio.

“La verdad es un llamado a la Secretaría de Educación y a la alcaldesa Claudia López a que nos solucione esta situación. Todos los años es lo mismo, falta de intérpretes, mediadores, docentes de apoyo, es una situación que se nos está saliendo de las manos. En este momento, los chicos de décimo y once no cuentan con interpretación completa entonces esto es muy preocupante para nosotros los padres de familia”, aseguró Pinillos.

Embajador de Colombia en Panamá es denunciado por acoso sexual Los hechos habrían tenido lugar cuando Mauricio Baquero Pardo era embajador en Singapur. La mujer también denunció que ha sido revictimizada durante la investigación y que las acciones de la cancillería no han sido suficientes VER NOTA

Sobre el proceso escolar, Fadid Robles, otra madre, aseguró que los estudiantes de grados décimo y once se están preparando para presentar las pruebas Saber 11, pero sus hijos se han visto afectada por la ausencia de intérpretes que les ayuden a entender los temas explicados por los docentes de la institución educativa.

“Esta semana me mandaron dos razones del colegio que iban a hacer lo de las pruebas ICFES para irlos preparando, pero él me dice que cómo lo va a hacer si no hay Intérpretes. Entonces, estamos con el apoyo de nuestros compañeros, porque necesitamos que se valore que hayan intérpretes y que nuestros niños tengan derecho a su educación como es debido”.

Sobre las denuncias, la directora de inclusión de la Secretaría de Educación, Virginia Torres, aseguró que sí existe una problemática con la cantidad de intérpretes con los que cuenta el distrito para atender las necesidades de los estudiantes sordos en Bogotá pues, según Torres, la demanda es alta, pero la oferta es poca.

Torres también aseguró que, aunque el proceso de selección se está llevando a cabo, muchos de los aspirantes al cargo no cumplen los requisitos que exige la entidad por lo que deben comenzar otro proceso con otros candidatos, por lo que se generan retrasos en la contratación.

“Tenemos una problemática con los intérpretes en razón a que la demanda es demasiado alta y la oferta es muy poca, las personas que hoy hacen llegar sus hojas de vida se someten a un proceso de selección e infortunadamente no cumplen los requisitos que se les está exigiendo para que, efectivamente, puedan hacer un acompañamiento idóneo y efectivo a nuestros estudiantes”, aseguró la funcionaria.

Según la Ley 982 de 2005, el Estado colombiano, a través de las entidades oficiales, como en este caso la Secretaría de Educación, debe garantizar y proveer de intérpretes a personas sordas y sordociegas para que puedan acceder a, entre otros, la educación en el país.

“El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes y guías intérprete idóneos para que sea este un medio a través del cual las personas sordas y sordociegas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de entidades oficiales y a través de convenios con asociaciones de intérpretes y asociaciones de sordos la presencia de intérpretes y guías intérpretes”, dicta la Ley 982 de 2005.