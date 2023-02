Luisa Fernanda W le cambió el “look” a su hijo Máximo mientras dormía y Pipe Bueno sorprendió con su reacción

Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W sorprendió a todos sus seguidores al revelar el cambio de look que le hizo a su hijo mayor Máximo, de dos años de edad. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió un video donde mostró la nueva imagen del pequeño y confirmó el porqué tomó la decisión de “raparlo”.

En una de las habitaciones de su casa en Bogotá, la influenciadora confesó que decidió quitarle los crespos a Máximo debido a que era bastante tedioso bañarlo y cuidarle su pelo, pues se molestaba mucho y por eso optó por darle un pequeño descanso.

En el video señaló: “Todos tenemos una tusa por los crespos de Máximo, pero ese pelo se le va a poner más lindo, lo que pasa es que estamos en una etapa difícil de que Máximo no se deja peinar, desenredar. Para ponerle shampoo es un proceso, entonces también por comodidad de él le corté el pelo, pero se lo voy a dejar crecer más lindo, más fuerte, esperen y verás cómo se le va a poner ese pelo de lindo, confíen”.

Acto seguido, a la habitación entró Pipe Bueno, quien con una cara de inmensa sorpresa le preguntó a Máximo quién le había hecho ese cambio de look, a lo que Luisa Fernanda le confesó que había sido ella. No obstante, también precisó que el corte de cabello lo realizó mientras Máximo estaba dormido y que por ende, él no se dio cuenta.

“Máximo, amor, te calviaron esa cabeza. ¿Quién te hizo eso, la mamá? ¿Hijo, quién te quitó el pelo, la mamá? - No, maric*, dos calvos (le dijo a Luisa quien le contestó: háblame de eso). Hijo, Maxi, ven regálame un beso” dijo el cantante de música popular que como buen “consentidor” terminó de abordar al pequeño Máximo.

Luisa Fernanda W actualmente tiene más de 18,2 millones de seguidores en Instagram con los que comparte además de sus productos de belleza, varias situaciones familiares con las que todos sus fanáticos (no solo de Colombia, sino también de otras partes del mundo como ella lo ha mencionado) pueden ver qué tan fuerte y sólida es su relación en un mundo “farandulero”, donde la constante son escándalos y cualquier cosa menos algo familiar, como lo mostró la influenciadora en esta ocasión.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W confesaron qué es lo que menos le gusta al uno del otro

En una época de redes sociales son varias las tendencias y dinámicas que se ponen de moda, por ejemplo, el responder en pareja al menos cinco cosas que no le gustan al uno del otro. En este sentido, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quisieron compartir con sus seguidores en TikTok lo que menos les agrada uno del otro.

Fue la influenciadora paisa quien comenzó con la tendencia y comentó sobre su novio: “Algo que no me gusta de Pipe es que andas con gente para todas partes... cargás como a 20 personas detrás tuyo. No entiendo”.

Cuando le llegó el turno al cantante de música popular, se refirió a la insistencia de su pareja porque se pinte sus canas. Vale mencionar que, aunque el caleño apenas tiene 30 años de edad, su cabello ya tiene varios mechones plateados. ”No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana y me ve las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo... me da puter*a”.

Y ya para concluir su video, la paisa agregó que le disgusta que al caleño “le encantara dormir con una almohada en la mitad de sus piernas, a mí me incomoda”.