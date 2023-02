Bogotá entregará Ingreso Mínimo Garantizado en la última semana de febrero

La entidad de Integración Social señaló que los giros de este apoyo económico se realizarán a finales de febrero

La Secretaría Distrital de Integración Social informó a todos los beneficiarios del programa “Ingreso Mínimo Garantizado” que los apoyos económicos se estarán realizando en la última semana de febrero de 2023, esto según los trabajos que viene adelantando el distrito para generar el pago del segundo ciclo de transferencias.

La entidad distrital presentó excusas por el retraso ocasionado por dificultades operativas, a su vez, detalló que actualmente se está validando recursos con otros programas del Gobierno nacional para asegurar el apoyo a las familias que se ven beneficiadas.

Cortesía: @Integraciónbta.

“En consecuencia, la entrega de los apoyos económicos a los hogares beneficiarios de la estrategia de IMG, se hará en el transcurso de la última semana de febrero”, resaltó la Alcaldía de Bogotá.

Cómo saber si se han generado giros por parte del programa de Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría de Inclusión Social explicó que las familias que se encuentren beneficiadas por esta transferencia y que no hayan recibido aún el giro, podrán acceder a la información de pagos desde el portal web: bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index.

Una vez allí deberán digitar el nombre, apellido y número de documento con la fecha de expedición y posteriormente dar clic en el botón de ‘Consultar’.

La información que se generará dará a detalle los pagos que ha recibido el hogar, el ciclo al que corresponde, la entidad financiera a través de los cuales se realizaron y el miembro o responsable del hogar que los recibió.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las transferencias monetarias del IMG?

Desde octubre de 2022, los requisitos para ser beneficiario son:

Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá. Puede realizar su consulta aquí

Estar clasificados en los grupos A, B o C1, C2 y C3 del Sisbén IV.

Contar con una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

La entidad de Integración Social recordó que los hogares que cuenten con Sisbén III o que aún no tengan la encuesta Sisbén, pueden solicitarla en sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes, o de manera presencial en los puntos de atención de la RedCADE.

Cabe señalar que todos los hogares beneficiarios no reciben el mismo monto de dinero. Según la secretaría, “quienes más necesitan reciben más y quienes menos lo necesitan, reciben menos”. A lo que se refiere, que actualmente el monto máximo es de $660.000 y el mínimo es de $55.000.

Estos valores entregados a los hogares son diferenciados y responden a los conceptos de equidad y justicia social. Los cuales se basan en tres principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad.

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más.

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más.

¿Por qué hay familias que no reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

La secretaría explicó que las familias que no reciben este auxilio no cumplen con los requisitos definidos (anteriormente). Asimismo, el distrito identifica si el hogar está recibiendo beneficios de otros programas sociales de la nación o de la administración distrital y define si requiere de una transferencia monetaria adicional para cubrir la totalidad del Ingreso Mínimo Garantizado.

Así pues, los hogares que ya reciben el monto total del subsidio que otorgaría el Distrito, no reciben pagos complementarios, ya que está cubierto en su totalidad por otro subsidio. La entidad indicó que este programa de la Alcaldía de Bogotá trabaja en complementariedad con otros subsidios, para lograr una mejor equidad y distribución de los recursos.

Finalmente, la secretaría aclaró que si los beneficiados de este auxilio no han realizado el retiro de las transferencias no las pierde. Los ingresos monetarios que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa.