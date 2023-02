Se filtra la portada del nuevo sencillo de Shakira con Manuel Turizo

Portada del nuevo sencillo de Shakira y Manuel Turizo (@ShakiraMedia/Twitter)

Shakira continúa en boca de todos en la industria musical. A raiz de su separación de Gerard Piqué, la expectativa por los próximos lanzamientos musicales de la colombiana se ha disparado. Primero con Monotonía en colaboración con Ozuna, luego con la BZRP Music Sessions #53 grabada con el productor argentino Bizarrap, y ahora con colaboraciones anunciadas con Karol G y Manuel Turizo.

Shakira tendría guardado nuevo vainazo contra Piqué en otra canción, esta vez con Manuel Turizo Luego de sus colaboraciones con Ozuna y Bizarrap, la cantante colombiana tendría planeando seguir “facturando” con el dolor que le dejó su divorcio VER NOTA

Luego de que en días anteriores se diera a conocer el que sería un fragmento de la canción que lanzarían a dúo la barranquillera y el cantante de Montería, Córdoba; el domingo 12 de febrero se filtró por error en la aplicación Shazam la portada y el título del sencillo. Así lo hizo saber un usuario de Twitter.

Portada del nuevo sencillo de Shakira y Manuel Turizo (@ShakiraMedia/Twitter)

La cuenta de Twitter @ShakiraMedia, manejada por fans de la artista colombiana, fue la que se encargó de difundir la imagen de una sirena de cabello rosado amarrada y suspendida en el aire, en la que se leen los nombres de ambos artistas y el que sería el título de la canción: Copa vacía.

Carlos Vives estrenó “La Historia” y dio inicio a la celebración de 30 años de carrera Junto a Egidio Cuadrado y La Provincia, el cantante samario presentó nuevas versiones de las composiciones de Rafael Escalona con un toque de modernidad, incluyendo los descubrimientos y conexiones sonoras que fueron protagonistas en la revolución de la música colombiana VER NOTA

Lo llamativo, sin embargo, es que Shakira no es la única colombiana que hizo referencia a una sirena para una posible portada. El viernes 12 de febrero Karol G, otra de la que se espera una futura colaboración con Shakira, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram la imagen de lanzamiento de su nuevo álbum donde aparece una imagen de Ariel, personaje de La Sirenita.

Filtración de una parte del nuevo tema de Shakira y Manuel Turizo

Días atrás, el 8 de febrero, ya se había conocido un estracto que formaría parte de la nueva canción entre Shakira y Manuel Turizo. Aunque no está claro si alude en una u otra forma a Gerard Piqué o se centrará en atacar a Clara Chía, lo cierto es que esos segundos muestran una letra decididamente sensual y alejada de lo que ha publicado Shakira en el último año, desde que trascendió la noticia de la infidelidad del exfutbolista y el posterior divorcio. Solo se escucha una frase en esta filtración:

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”

A pesar de que claramente Shakira no hace mención a su expareja, no han faltado las especulaciones de que podría ser un nuevo ataque contra Piqué, tomando en cuenta el éxito que le ha representado esa fórmula en sus lanzamientos anteriores. Las mismas especulaciones rondan sobre su potencial colaboración con Karol G. De hecho se esperaba que se publicara o se dieran más detalles sobre esta producción el 2 de febrero, debido a que esa fecha cumplían años tanto Shakira como Piqué. Sin embargo, esto finalmente no sucedió y de momento ninguna de las dos cantantes ha brindado detalles al respecto.

Clara Chía es objeto de burlas en redes por golpearse con un cartel mientras paseaba con Piqué En medio de sus primeras respuestas a la prensa sobre su relación, la joven española tuvo un inesperado percance y, como era de esperarse, la comunidad internauta no se la rebajó VER NOTA

Cabe recordar que la canción haría parte del nuevo álbum de Turizo, mismo que llevaría por nombre 2000, su tercer trabajo de estudio y en el que buscaría orientar su sonido hacia las maneras del reggaeton en los primeros años del nuevo milenio. De esta producción ya se conoce la canción Te Olvido.