Dian y Fiscalía conocen denuncia sobre presuntos aportes a campaña de Iván Cepeda: empresario niega donaciones por más de $700 millones

Se conocieron reportes sobre presuntos aportes registrados en la campaña presidencial de Iván Cepeda ante el CNE. - crédito Reuters y Colprensa

La campaña presidencial del Pacto Histórico, que finalizó el 26 de octubre de 2025 con la selección de Iván Cepeda como candidato de la izquierda, aparece bajo el escrutinio público tras una denuncia dirigida a la Dian y la Fiscalía, vinculada a presuntos aportes superiores a 700 millones de pesos por parte del empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez.

Según documentos en poder de Semana, el nombre de Antonio Pérez figura en la lista de contribuciones que Iván Cepeda reportó ante el Fondo Nacional de Financiación Política. En el mismo listado aparece Samat Publicidad S. A. S., empresa de la que Pérez Páez es representante legal, con una supuesta donación de 609.399.000 pesos y un aporte adicional a su nombre por 116.151.000 pesos.

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En total, los registros superan los 725 millones de pesos.

El Consejo Nacional Electoral, según el medio, detalla que dichos aportes corresponden a la elaboración de materiales publicitarios: “elaboración de 300.000 periódicos tamaño 32 cm x 44cm, elaboración de 220.000 hojas volantes, otros 190.000 volantes, 54 pendones, entre otros. Del otro, elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresos full color”.

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El certificado de la Cámara de Comercio indica que Samat Publicidad S. A. S. tiene un capital de 20 millones de pesos, lo que genera interrogantes sobre la capacidad financiera para realizar aportes o créditos de tal magnitud.

Juan Martín Bravo presentó una queja ante el Consejo Nacional Electoral por presunta financiación irregular en la campaña. - crédito @juanmartinbc/X

La denuncia y los cuestionamientos

El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, radicó una denuncia ante la Dian y la Fiscalía, alertando sobre posibles irregularidades en la financiación y una eventual violación de topes electorales.

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En diálogo con Semana, Javier Antonio Pérez Páez desmintió haber realizado donaciones: “No he donado, yo no aporté nada”. Pérez Páez ratificó que la cédula en el certificado es suya, pero explicó: “Les vendí y lo hice a través de crédito. El trato consistió en que ellos (el Polo Democrático) me pagarían cuando les entreguen el dinero por la reposición de votos”.

El empresario agregó: “No tengo plata para donar. Tengo mis facturas y las entregué a la campaña”. Además, relató que fue contactado por “el secretario general del Polo Democrático, Antonio Peñalosa” y aclaró: “Llevo trabajando con ese partido más de diez años, pero no participo en política”.

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La Dian y la Fiscalía conocieron la denuncia relacionada con los reportes financieros de la campaña ante el CNE. - crédito Colprensa

Registro oficial y dudas sobre la contabilidad de la campaña

La pregunta central es por qué Pérez Páez y su empresa aparecen en el sistema Cuentas Claras como donantes y no como acreedores. Semana plantea: “¿Es una forma de esconder un pago con una donación y reducir la cifra de gastos de la campaña? ¿De dónde sacó el dinero para financiar la publicidad de Cepeda? ¿Cómo les pagó a quienes trabajaron para prestar el servicio?”

El informe de ingresos y gastos de la campaña de Cepeda, citado por el medio, señala que los aportes de Samat Publicidad y Pérez Páez “obedecen a créditos por el suministro de propaganda electoral que, para este caso, este tipo de créditos no forman parte del cálculo de dicho tope”.

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Asesores del CNE indicaron que la Resolución 00200 de 2025 permitía a Cepeda invertir hasta 3.040 millones en la campaña y que solo se reportaron 964 millones de gastos. La decisión final del caso quedará en manos de la sala plena del CNE, que decidirá después de la segunda vuelta presidencial.

Iván Cepeda fue mencionado en registros de aportes reportados ante el Fondo Nacional de Financiación Política. - crédito Colprensa

El futuro del empresario y la campaña

El caso deja en manos de la Dian y la Fiscalía la tarea de verificar si Samat Publicidad S. A. S. tenía la capacidad financiera para otorgar un crédito por 725 millones de pesos, considerando que, según el propio Pérez Páez, no tenía plata para donar. Resta aclarar cómo se financiaron los pagos a empleados y proveedores y si existieron errores en el reporte de gastos ante las autoridades electorales.

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