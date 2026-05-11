Decisiones internas y tensiones con el Gobierno habrían influido en la salida de Gabriel Melguizo de la presidencia (e) de ISA

Gabriel Melguizo asumió la presidencia encargada en un contexto de transición y su gestión estuvo marcada por desacuerdos que derivaron en su salida. - crédito ISA Interchile

La salida de Gabriel Melguizo de la presidencia encargada de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) se produjo tras decisiones internas que presuntamente generaron desacuerdos con el Gobierno y provocaron una transición inesperada en la cúpula directiva.

Aunque la empresa comunicó que el relevo obedecía a ajustes en la estructura directiva y de gobierno corporativo, El Colombiano afirmó que fuentes consultadas revelaron que el trasfondo estuvo marcado por diferencias respecto a medidas adoptadas durante la corta gestión de Melguizo.

PUBLICIDAD

Cambios en la presidencia interina y contexto de transición

El nombramiento de Olga Patricia Castaño Díaz como nueva presidenta encargada de ISA llegó pocos meses después de que Melguizo asumiera el cargo, tras la salida de Jorge Carrillo por una decisión del Consejo de Estado que anuló su designación.

El medio reportó que la sustitución de un interinato por otro generó interrogantes en el sector eléctrico, especialmente porque se argumentó la necesidad de reestructuración y fortalecimiento del gobierno corporativo en un periodo de alta sensibilidad política dentro de la compañía.

PUBLICIDAD

Durante su breve paso por la presidencia, Melguizo enfrentó un entorno marcado por la revisión de decisiones previas y el escrutinio sobre los vínculos de algunos funcionarios con sectores políticos.

Olga Patricia Castaño Díaz, con más de dos décadas en el sector energético, fue elegida como presidenta encargada tras los recientes cambios directivos. - crédito Olga Castaño/Linkedin

Salida de Jhonatan Villada: primer foco de tensión

Uno de los episodios que generó mayor malestar fue la salida de Jhonatan Villada de la Dirección de Aprovisionamiento Corporativo de ISA. Según El Colombiano, Villada dejó el cargo el 6 de marzo, apenas unos días después del arribo de Melguizo. La presencia de Villada en la empresa había sido cuestionada por su cercanía con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y por su participación en decisiones de alto impacto dentro del conglomerado.

PUBLICIDAD

Villada fue señalado por intentar intervenir en el megaproyecto Yapay en Perú, valorado en 800 millones de dólares. De acuerdo con la información recabada, sus acciones incluyeron intentos de modificar los manuales de contratación para facilitar la entrada de aliados políticos y empresas específicas, como Power China.

Estas prácticas ya habían sido motivo de controversia en gestiones anteriores relacionadas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) e Hidroituango. Tras la llegada de Melguizo, la desvinculación de Villada marcó el inicio de una serie de salidas de funcionarios identificados con el entorno político de Quintero.

PUBLICIDAD

Jhonatan Villada dejó la dirección de Aprovisionamiento Corporativo en medio de críticas por sus vínculos políticos y su actuación en proyectos clave. - crédito EPM e ISA/Facebook

Detención del proyecto BioNube: el segundo detonante

La decisión de frenar el proyecto BioNube fue otro de los factores determinantes que, según el diario, pesaron en la salida de Melguizo. BioNube es una iniciativa tecnológica impulsada por el Gobierno, que busca la construcción de tres centros de datos en la Costa Caribe en alianza con Emiratos Árabes Unidos. El objetivo principal es fortalecer la soberanía digital del país y establecer infraestructuras propias para la protección de información estatal y el desarrollo de inteligencia artificial.

La filial InterNexa, controlada por ISA, recibió un contrato cercano a 630.000 millones de pesos para liderar la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno y materializar el proyecto BioNube. Según la información revelada por El Colombiano, la parálisis del proyecto generó fricciones con sectores del Ejecutivo, que esperaban avances concretos en una de las apuestas tecnológicas más relevantes de la administración actual.

PUBLICIDAD

Polémicas en la adjudicación y cuestionamientos a InterNexa

La adjudicación del contrato a InterNexa no estuvo exenta de polémicas. El medio señaló que el proceso enfrentó críticas por posibles favorecimientos y dudas sobre la transparencia, especialmente por la cercanía de Saúl Kattan, expresidente de la junta de la filial, con figuras del Gobierno. Las condiciones técnicas de la convocatoria habrían beneficiado a la compañía, pese a la controversia sobre su capacidad para ejecutar proyectos de gran magnitud tecnológica.

Las alarmas también se encendieron por antecedentes de subcontratación excesiva y el papel de InterNexa como intermediaria en proyectos previos con entidades públicas, como el Sena. Estas prácticas alimentaron la vigilancia de organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, que mantiene abierta una revisión sobre posibles irregularidades en el proceso contractual.

PUBLICIDAD

InterNexa, filial tecnológica de ISA, enfrenta cuestionamientos por su papel en la estrategia digital estatal y la adjudicación de contratos relevantes. - crédito InterNexa

Sale Saúl Kattan, aumentan las fracturas internas

El clima de tensión escaló con la salida de Saúl Kattan de la junta directiva de InterNexa a inicios de febrero. De acuerdo con el diario, su retiro respondió a desacuerdos internos relacionados con la viabilidad técnica de la empresa para liderar proyectos estratégicos y sospechas sobre intentos de direccionar procesos de contratación. Las diferencias en la junta directiva y con la administración de ISA se profundizaron en torno a BioNube, ampliando la brecha entre los distintos sectores de la organización.

Una transición marcada por la interinidad y el escrutinio

El periodo de transición en ISA se abrió tras la anulación del nombramiento de Jorge Carrillo por parte del Consejo de Estado, que identificó irregularidades en el proceso de selección y posibles afectaciones a los principios de transparencia y meritocracia.

PUBLICIDAD

Durante estos meses, la empresa experimentó cambios en su estructura directiva, revisiones a los procedimientos internos y el inicio de una nueva etapa bajo la dirección temporal de Olga Patricia Castaño Díaz.

Según la versión oficial, la Junta Directiva de ISA argumentó que el cambio de presidencia buscó fortalecer la estructura directiva y responder a los retos del sector energético y a las necesidades estratégicas de ejecución que enfrenta la compañía.

PUBLICIDAD