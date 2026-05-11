Juan Daniel Oviedo denuncia discriminación en la política colombiana tras la Gran Consulta: “Este país es machista, mojigato y homofóbico”

Oviedo y Paloma recorren el país en la “Palovieta” para difundir una propuesta de centro ante un escenario polarizado. - crédito @PalomaValenciaL/X

Juan Daniel Oviedo denunció que su campaña política ha sido objeto de señalamientos y expresiones de violencia verbal, al advertir que en Colombia persisten prácticas de discriminación que calificó como “machistas, mojigatas y homofóbicas”, tras su participación en la Gran Consulta junto a Paloma Valencia.

Así lo expresó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en entrevista con El Colombiano, donde analizó los retos políticos que enfrenta la fórmula de centro que integra con la senadora del Centro Democrático.

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La campaña de Oviedo y Valencia ha recorrido distintas regiones del país a bordo de la “Palovieta”, una chiva rumbera con la que buscan acercar su mensaje político a territorios como Antioquia, Bogotá y Nariño. Según explicó la fórmula, la apuesta se centra en construir una alternativa desde el centro político en medio de un escenario de alta polarización y creciente desconfianza hacia las propuestas tradicionales de izquierda y derecha.

Acusaciones de discriminación y violencia verbal

Durante la entrevista, Oviedo sostuvo que las críticas y ataques en su contra han sido frecuentes y directos. El candidato denunció que tanto la derecha radical como la izquierda han intentado debilitar la imagen de la fórmula presidencial, recurriendo a señalamientos por razones de género y orientación sexual. “A Paloma, la derecha radical, Abelardo, la quiere mostrar como débil, solo por ser mujer”, afirmó.

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Oviedo también se refirió a comentarios que lo acusan de querer “convertir a los niños en niñas” o de promover agendas contrarias a valores tradicionales. En sus palabras, estas estrategias buscan asociarlo con “violencia verbal tácita contra la población LGBTIQ+” y desacreditarlo como alternativa política, un fenómeno que ha tenido eco en la opinión pública y en redes sociales.

Oviedo afirmó que “la derecha radical, Abelardo, la quiere mostrar como débil, solo por ser mujer”. - crédito Lina Gasca/Colprensa/Paloma Valencia/Facebook

Polarización y retos para el centro político

Oviedo relató que la Gran Consulta, que en un inicio era una propuesta de centro, derivó hacia la derecha tras la inclusión de figuras como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. “Me sorprendí porque no gané. Le dimos al país una expresión de riesgo. Si yo no hubiera querido competir con Paloma hubiera expuesto mi objeción para que ella ingresara a la Consulta, porque empezó siendo una consulta de centro”, explicó.

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El candidato señaló que tanto la derecha como la izquierda buscan que la fórmula no prospere. “A la derecha y a la izquierda radical les conviene que esta fórmula no exista”, expresó. Según sus declaraciones, la izquierda, representada por figuras como Gustavo Petro y Iván Cepeda, ha intentado posicionar la idea de que Oviedo busca votos de izquierda con propuestas alejadas de su identidad política. “Me atacó; dijo que me fui con ‘plumas y lentejuelas’ a buscar votos de izquierda”, denunció.

Contexto electoral y comportamiento de los votantes

Durante el análisis de los resultados de la Gran Consulta, Oviedo destacó un comportamiento electoral inédito. “Esta es la primera vez que una consulta interpartidista, desde que existe la Constitución de 1991, conforma una fórmula presidenta-vicepresidente”, subrayó, agregando que “Paloma sobrevotada en Antioquia y Oviedo sobrevotado en Bogotá” refleja un fenómeno político atípico, donde el centro busca consolidarse como fuerza decisiva desde la primera vuelta.

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El exdirector del Dane enfatizó que su fórmula representa una alternativa que apuesta por la convergencia y la pluralidad, frente a la tradicional división entre derecha e izquierda. “Los países no fracasan por tener problemas, sino por no reconocerlos. Cuando no lo hacen, la historia y la evidencia han mostrado que muerden el anzuelo de los populismos de izquierda o derecha, que ofrecen miedo o promesas irrealizables”, sostuvo.

Oviedo destacó que los resultados mostraron a Paloma sobrepasando en Antioquia y a él en Bogotá, lo que consideró un fenómeno inédito. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Críticas a la gestión estatal y denuncias de corrupción

Oviedo también abordó el tema de la corrupción en el sector salud y el uso de recursos públicos en campañas políticas. “Cambiaron de nombre de corruptos, por unos que los favorecen a ellos para sostenerse en el poder”, aseguró. El candidato señaló que la corrupción persiste debido a la falta de interoperabilidad en los sistemas de información de salud y a la opacidad en la gestión estatal. “Buena parte de la corrupción ha sido no querer hacer interoperables los sistemas de información de salud. Hay que cruzar la información para hacer auditoría en tiempo continuo a los recursos que inyectamos a la salud”, propuso.

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En cuanto al financiamiento de campañas, Oviedo denunció que se han presentado casos en los que funcionarios ofrecen pagos rápidos a cambio de comisiones, utilizando recursos del sistema de salud para apoyar candidaturas al Congreso.

Posición frente a la agenda institucional y posibles reformas

Respecto a la posibilidad de una Constituyente, Oviedo afirmó que cualquier iniciativa debe pasar primero por el Congreso. Su propuesta es preservar los pilares institucionales de la Constitución de 1991 y trabajar en equipo con los partidos representados para impulsar reformas necesarias.

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Sobre la polémica por la propuesta de Paloma Valencia de nombrar a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa, Oviedo matizó su postura. “Dije que no estaba de acuerdo pero que respetaba la decisión. Pero es un juego de envidia. Para nombrar ministros la presidenta tiene que ganar, y esto no es una atornillada ni una arrodillada”, explicó.

La fórmula ha denunciado ataques basados en prejuicios de género y orientación sexual durante la campaña. - crédito @PalomaValenciaL/X

Perspectivas y advertencias sobre el futuro del país

En la parte final de la entrevista, Oviedo advirtió sobre los retos estructurales que enfrenta Colombia, como la alta informalidad laboral y los niveles de violencia en el contexto de la llamada “paz total”. “No vamos a ser una sociedad viable en 2050 si seguimos con los niveles de informalidad del 55%, de violencia en una supuesta paz total que está haciendo gobernar al país y los territorios con el miedo, con los niveles de machismo mojigato de este país, de homofobia explícita en la política”, concluyó.

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De acuerdo con El Colombiano, la campaña de Oviedo y Valencia continuará su recorrido nacional en la “Palovieta”, con el objetivo de consolidar una alternativa de centro que, según sus promotores, enfrente la discriminación y promueva la inclusión en el panorama político colombiano.