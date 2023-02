Francisco Maturana: el técnico que regresó a Colombia a los mundiales y que las nuevas generaciones no conocen

Pacho Maturana fue el primer entrenador colombiano en ganar la Copa Libertadores. Infobae

Las nuevas generaciones no saben el significado del nombre de Francisco Maturana, un hombre que hace parte de los cimientos de la historia del fútbol cafetero, al que le dio una identidad, grandeza y un reconocimiento que puso al mundo entero a finales de la década de los 80 a hablar de Colombia.

Odontólogo de profesión, graduado con honores de la Universidad de Antioquia, a Pacho la vida y el destino lo hicieron decantarse por su otro amor, el fútbol, gracias al empujón del entrenador uruguayo Aníbal Maño Ruiz para tomar las riendas de Once Caldas a mediados 1986, como quedó reseñado en el libro Maturana con José Clopatopsky.

“Pacho. No te asustes por tu juventud, Los partidos son los que te van a dar la experiencia y tú no puedes quedarte esperando. La vida del técnico es como un partido de fútbol en el que, si puedes meter el gol en el primer minuto, no tienes para qué esperar a que pasen 80 para definir el juego”

Y agregó Maño Ruiz: “Vete para Once Caldas y aprendes, pero acuérdate, tu estancia en ese equipo es un escalón porque muy rápido tienes que venir a dirigir al Nacional y luego de la selección Colombia. Métete eso en la cabeza. Y cuando abrigues dudas, levanta el teléfono que estoy para ayudarte”.

El extécnico de la selección se refirió a la falta de precio que siente por la prensa colombiana. Seccion:

Aquellas palabras del Maño fueron como una premonición para Francisco Maturana que tuvo una destacada campaña con los Albos en el rentado doméstico clasificando a las finales. En 1987, Pacho ya era entrenador de Atlético Nacional, en el que comenzó la época de los puros criollos, con los que alcanzó la primera Copa Libertadores para Colombia en 1989.

Posteriormente, el chocoano asumió la dirección técnica de la selección Colombia, a la que después de 28 años clasificó a una copa mundo tras imponerse en el repechaje a Israel. En Italia 90, la Tricolor avanzó hasta los octavos de final, luego de quedar en el tercer lugar del grupo en el que se midió ante Yugoslavia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania.

El artífice de la única Copa América que tiene en su vitrina la selección Colombia habló para Infobae de varios temas ligados a su vida y carrera como entrenador.

Francisco Pacho Maturana se desempeña en la dirección del fútbol formativo en Atlético Nacional desde mediados de 2021. “Lo mío simplemente es un acompañamiento donde yo vuelvo a mi casa y vuelvo mejor, porque casi todos algunas veces nos vamos de la casa, pero regresamos y si regresamos es mucho más importante, y mis años, mis experiencias, mi vivencia, me hacen mejor para regresar a mi hogar, porque me críe como jugador, como persona y como entrenador, entonces ahí encuentro algo que lo pone a uno en sintonía”.

En referencia a las declaraciones del futbolista del Junior de Barranquilla Juan Fernando Quintero, que aseguró que el fútbol colombiano estaba perdiendo el espectáculo que brinda el jugador número ‘10′, Maturana afirmó:

“Antes el número ‘10′ era donde empezaba el fútbol, ahora el jugador de fútbol se ha convertido ya en ese jugador universal, y el jugador universal es el que puede desempeñar diferentes situaciones o diferentes tareas, entonces, cuando usted tiene un buen equipo el buen fútbol empieza en cualquier jugador, no vamos a esperar que empiece cuando se la demos al ‘10′, que hay un marcador de punta que sabe jugar ahí empieza buen fútbol. Si hay un portero que tiene panorama, que tiene liderazgo, ahí empieza el poder fútbol, entonces lo chévere del fútbol es que todo mundo tiene razón y el fútbol es algo donde todo el mundo entra y habla y no pasa nada”.

Por otro lado, el exentrenador de Perú y Costa Rica se refirió al trato que recibe por un sector de la prensa colombiana que no tiene en cuenta sus logros deportivos.

“Acá la historia mía, usted oye a cualquier periodista joven de estos les habla: ‘Maturana es un desastre’ no saben la historia y cuando uno sabe la historia pueda hablar eso. Estos pelados ahora ¿qué recuerdan de Maturana?, que lo echaron del Once Caldas en un momento donde yo vine a hacer a intentar hacer un proyecto que habían seducido que lo iba a hacer, pero esos mismos que dicen que a Maturana lo echaron de Caldas, no saben que en América el torneo más importante de selecciones es la Copa América y Maturana la ganó, el torneo más importante de clubes es la Copa Libertadores y Maturana lo ganó”.