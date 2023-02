Embajada de Colombia en Turquía inició campaña de donación para víctimas de terremoto

La embajada colombiana en Turquía ha iniciado un campaña de donaciones. Foto: archivo.

Turquía y Siria continúan devastadas tras los masivos terremotos, que dejan hasta el momento más de 28.000 muertos, mientras la comunidad internacional continúa con sus esfuerzos de ayuda y equipos de rescate realizan un esfuerzo final para seguir encontrando supervivientes, cinco días después de los seísmos.

Terremoto en Turquía y Siria: Cancillería confirmó que hay una colombiana desaparecida La Cancillería estableció contacto con las autoridades turcas para dar con el paradero de la mujer VER NOTA

A esos esfuerzos se ha sumado el Gobierno colombiano, pues justamente la embajada del país, ubicada en Ankara, inició el pasado 6 de febrero una campaña humanitaria para recibir donaciones correspondientes a necesidades básicas solicitadas por las autoridades turcas, como abrigos, colchonetas, agua, ropa, alimentos preparados, alimentos para bebé y artículos de aseo, todo con el fin de apoyar a las víctimas de los devastadores terremotos que afectaron el sur de Turquía.

Con los aportes de los colombianos, latinoamericanos y turcos, la Embajada de Colombia y su dependencia consular han acopiado las diferentes donaciones y las han entregado a través de entidades referidas por AFAD (Agencia Turca para la Gestión de Desastres).

Terremoto en Turquía y Siria: Cancillería activó rutas de atención para los colombianos que se encuentran en la región Además, el Gobierno extendió sus condolencias a los países que sufrieron el desastre natural y que acumulan más de 2.600 personas muertas VER NOTA

La embajada de Turquía en Colombia designó a la Agencia de Cooperación y Coordinación (TIKA) como encargada de recibir las donaciones. Aquella entidad estuvo recibiendo las donaciones de los ciudadanos colombianos hasta el 10 de febrero.

Además, si desea hacer donaciones económicas, todavía lo podrá hacer a través de los siguientes enlaces:

Damnificados del terremoto en Turquía y Siria: así se puede ayudar desde Colombia El movimiento telúrico ya deja más de 6.000 muertos en los dos países, situación que es atentida por la grandes potencias del mundo VER NOTA

Cruz Roja Turca: https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi

Fundación Türkiye Diyanet: https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25

Gestión de Desastres y Emergencias: https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el pasado 9 de febrero que la colombiana identificada como Johanna Carolina Millán Velandia, que estaba desaparecida, falleció a causa de los terremotos. Se desempeñaba como guía turística en Turquía y estaba casada con un ciudadano de ese país, llamado Erhan Kap, que se dedicaba a la misma labor.

El Embajador, Julio Riaño, según indicó la Embajada, ha estado en constante comunicación con Kap para brindarle su apoyo en esta circunstancia. De igual forma, se trasladó a Estambul para acompañarlo.

De acuerdo con el último balance oficial de este sábado proporcionado por el vicepresidente turco, Fuat Oktay, al menos 24.617 personas han muerto solo en Turquía, donde la cifra de heridos es de 80.278 personas. En la vecina Siria se tiene constancia de 3.553 fallecidos y 5.276 heridos, para sumar un total de 28.170 decesos.

El frío en la zona dificulta los rescates y redobla el castigo sobre una población desesperada. Según la ONU, al menos 870.000 personas precisan urgentemente comida y, solo en Siria, 5,3 millones de personas se quedaron sin casa.

La AFAD ha confirmado que más de 90.000 personas han sido evacuadas de las diez provincias turcas afectadas por el terremoto y ahora mismo hay sobre el terreno más de 166.000 equipos de rescate y voluntarios, entre ellos unos 8.000 especialistas de rescate extranjeros.

“Cuando veo los edificios destruidos, los cadáveres, no es que no pueda ver dónde estaré en dos o tres años, es que no puedo imaginar dónde estaré mañana”, dijo con los ojos llenos de lágrimas Fidan Turan, una pensionada de la ciudad turca de Antakya.

“Hemos perdido 60 miembros de nuestra familia”, explicó. “¡Sesenta! ¿Qué puedo decir? Es la voluntad de Dios”, agregó.

El Programa Mundial de Alimentos pidió 77 millones de dólares para aportar raciones de comida a al menos 590.000 personas desplazadas a causa del terremoto en Turquía y 284.000 en Siria.

Acceso humanitario

La oficina de Derechos Humanos de la ONU urgió este viernes a todas las partes en la zona afectada, donde operan militantes kurdos y rebeldes sirios, a permitir el acceso humanitario.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado grupo terrorista por Ankara y sus aliados occidentales, anunció que suspendía su lucha armada para contribuir a los trabajos de recuperación.

Y en Siria, el gobierno anunció que autorizará el suministro de ayuda internacional a las zonas controladas por los rebeldes en el noroeste del país, castigado por el sismo.

A woman mourns a victim of a deadly earthquake at the site of a collapsed building, as the search for survivors continues in Kahramanmaras, Turkey February 11, 2023. REUTERS/Stoyan Nenov

Hasta ahora, solo dos camiones humanitarios habían cruzado esta semana desde Turquía a esta área rebelde donde viven cuatro millones de personas.

La ONU solicitó un alto al fuego inmediato en el país y la apertura de más puntos de paso para la ayuda humanitaria, que ahora mismo solo puede transitar por el puesto fronterizo de Bab al Hawa.

El Consejo de Seguridad debe reunirse para discutir la situación en Siria, posiblemente a principios de la próxima semana.

La diplomacia turca afirmó que está trabajando para abrir otros dos puntos de paso “con las regiones bajo el control del gobierno” sirio, “por razones humanitarias”.