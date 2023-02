Policía relata que fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote

Se conoció una nueva víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote.

Luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis José Rueda, pidió perdón a las víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes. Se conoció el caso de un patrullero de la Policía Nacional que fue abusado sexualmente por un cura en el departamento de Meta. Raúl Bonilla celebró que la Iglesia pidiera perdón por los afectados de pederastia en el país.

Bonilla confesó al portal Vorágine su testimonio: cuando tenía 13 años y era acólito fue agredido sexualmente por el padre Yesid Dolores González.

“Me vio vulnerable y me empezó a hablar sobre cómo debía asear mi cuerpo. Y una noche, en la casa cural allá en la inspección La Palmera en San Carlos de Guaroa (Meta), me pidió que me quitara la camisa y empezó el abuso sexual, que incluyó masturbación y sexo oral”, relató

De acuerdo con el revelador testimonio, el policía agregó que el padre Yesid se aprovechó del poder ante un niño tan pequeño. “A partir de ese momento, mi relación con la Iglesia se rompió para siempre”. A raíz de este abuso, Raúl expresó que tuvo problemas de tabaquismo y alcoholismo, y sufrió de ansiedad y depresión.

Es por esta razón que el uniformado aplaudió el acto que realizó la Iglesia porque él nunca había recibido el más mínimo perdón de su parte, pues considera que muchas víctimas no van detrás del dinero, sino tras la misma absolución. Además, es un paso importante que está tratando de hacer la institución.

Raúl Bonilla cree justo recibir una reparación económica por los daños sufridos, tanto en asuntos legales como emocionales paras las víctimas y sus familias. “Tengo una hija y sería importante para garantizarle su futuro. Y con otros sobrevivientes que pasaron por la misma situación creamos una asociación. Y sería importante para apoyar esta iniciativa”, expresó en el portal Vorágine.

Finalmente, el integrante de la Policía Nacional resaltó que solo hasta el 2022 se enteró por un derecho de petición que, en el 2016 el padre Yesid Dolores González, lo apartaron de su cargo como presbítero y en el 2018 le quitaron ese reconocimiento. Y por esta indiferencia de su caso, que considera importante el paso que dio la Iglesia en este momento.

Hay que tener en cuenta que, durante la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, que se realizó en Bogotá, monseñor Rueda leyó una carta en la que reconoció las violaciones cometidas por sacerdotes colombianos. En ese sentido afirmó que:

“Con corazón de pastores reconocemos que todo caso de abuso sexual es un crimen, es un pecado grave, es un delito. Pedimos perdón a quienes han sufrido este flagelo y a todo nuestro pueblo”, manifestó.

Y después agregó que la iglesia asume “con firmeza y responsabilidad la debida atención a las víctimas y sus familias. Mantenemos nuestro compromiso para que en cada caso se haga justicia y se promuevan los protocolos de prevención que hagan de nuestras instituciones ambientes seguros y susciten la promoción de la dignidad humana y el encuentro con Dios”.

El periodista Juan Pablo Barrientos, que ha estudiado profundamente este tipo de casos, calculó que a pesar de que solo se podría saber si los archivos secretos de la iglesia se hicieran públicos, entre el 20 y el 30% de los sacerdotes en Colombia tiene denuncias por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.

Ante los jerarcas de la iglesia, que se reunieron en la capital de la República, monseñor Luis José Rueda aseguró que la pederastia lo hace “sufrir”.

“Decirles a las víctimas que nosotros estamos dispuestos a acompañar espiritual, sicológicamente con la cercanía a las víctimas, a la familia, lo estamos haciendo y así queremos profundizarlo para que en Colombia estas situaciones que no se han hecho sufrir, y que han hecho sufrir a muchos miembros de la iglesia, no se repitan”, enfatizó.