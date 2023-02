Priorizarán diálogo con la comunidad para desenredar la construcción de un colegio en Kennedy

En la imagen, estudiantes de un colegio público en Bogotá durante una jornada de estudio. (Alcaldía de Bogotá)

Frente a los inconvenientes ocurridos en el predio denominado La Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, en el que se construirá un colegio oficial y ya está todo listo para arrancar obra, pero ha habido reticencia por parte de los vecinos del mismo, el 8 de febrero la secretaría de Educación indicó que intensificará los diálogos con la comunidad, para que una zona de la ciudad con déficit de cupos escolares, tenga un colegio 100% nuevo.

No quieren dejar construir un colegio: habitantes de un barrio en el sur de Bogotá se encadenaron a un árbol como protesta La Secretaría de Educación sostiene que el colegio beneficiará a los estudiantes de Marsella, Castilla y Bavaria en la localidad de Kennedy VER NOTA

En este sentido, y haciendo un recorrido por todo el proceso que se ha surtido alrededor de esta obra, la cartera de Educación precisó que el contrato surtió el acta de inicio de la obra desde el 5 de diciembre de 2022, pero las actividades se han visto afectadas por constantes inconvenientes con la comunidad vecina, que no ha permitido el ingreso de vehículos, maquinaria, insumos y materiales para el desarrollo de los trabajos.

Adicionalmente, la secretaría se refirió a algunos episodios en los cuales algunas personas bloquearon la entrada del predio y han tenido un comportamiento agresivo tanto de forma verbal como física hacia el personal operativo y administrativos del proyecto (obra e interventoría).

Ojo con el CazaChimeneas: “policía” que medirá las emisiones contaminantes generadas por los automóviles en Bogotá La patrulla estará circulando por las principales vías de la capital, con el acompañamiento de los agentes de Tránsito para realizar un control más estricto a los vehículos que generan emisiones visibles VER NOTA

En este sentido, la secretaría se refirió a todos los espacios de participación que han sostenido con la comunidad.

“Priorizando siempre el diálogo, desde el inicio del proyecto en el año 2019, la Secretaría de Educación del Distrito ha participado y liderado 10 reuniones con la comunidad vecina y varios de sus representantes. En dichas reuniones, tanto presenciales como virtuales, se socializó el proyecto, se realizó pedagogía sobre la titularidad, administración y viabilidad del predio, se presentaron los diseños, entre otros”, indicó la secretaría.

Distrito rescató tres llamas en la Plaza de Bolívar que se encontraban en precarias condiciones de salud Tras el cuadro médico que se le hizo a los animales se pudieron observar laceraciones previas a las que no se les dio un manejo indicado VER NOTA

Además, la entidad cuenta con todos los documentos que permiten la ejecución del proyecto, acorde a la normatividad legal vigente, ha respondido 23 derechos de petición o solicitudes de información a la comunidad y entidades, y cinco acciones de tutela han fallado a favor de la entidad.

La necesidad de infraestructura

Punto aparte, la cartera de Educación se refirió a la necesidad que tiene Bogotá de nueva infraestructura educativa. De hecho, citando a la Encuesta Multipropósito del año 2021 aplicada por el DANE, cerca de 15 mil niños de 5 a 16 años del sector oficial de la capital del país tienen que recibir sus clases fuera de la localidad en la que residen, y Kennedy es uno de los casos más críticos a este respecto.

Esta es una de las localidades que tradicionalmente ha tenido mayor déficit de cupos educativos en la ciudad. Por ejemplo, solo para lograr que por lo menos el 25% de la población estudiantil de Kennedy esté en jornada única (que es la meta del actual Plan Distrital de Desarrollo), se tiene un déficit de 8 mil cupos.

Otro dato de la Encuesta Multipropósito de 2021 reveló que de los estudiantes de colegios públicos que residen específicamente en las UPZ de Castilla y Bavaria, 2.936 niños tienen que acudir a colegios públicos por fuera de la localidad de Kennedy al no tener cupos cercanos a su lugar de residencia. Y de los niños de 5 a 16 años que residen específicamente en estas UPZ, cerca de 1.432 no asisten a ningún establecimiento educativo, entre otras razones por que no tienen cupo cerca a su lugar de residencia.

Por otra parte, para el caso de estudiantes de colegios privados, casi el 46% lo hace en colegios ubicados fuera de su localidad de residencia, y de ahí el esfuerzo de Bogotá por construir este colegio, que abrirá 1.060 cupos en jornada única en el suroccidente de la ciudad beneficiando a miles de familias que tendrán la posibilidad de matricular a sus hijos e hijas en una institución moderna y cercana a sus sitios de vivienda, mejorando así su calidad de vida.